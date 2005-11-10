Lukebakio chiede spazio al Benfica: È arrivato il momento di avere un ruolo più importante?

La parentesi con la nazionale belga ha dato nuova fiducia a Dodi Lukebakio, pronto a tornare al Benfica con l’obiettivo di conquistare maggiore spazio nelle gerarchie di Marco Silva. L’attaccante classe 1997 rientra dal ritiro con il morale alto e la convinzione di poter diventare un protagonista anche con la maglia del club portoghese.

Secondo quanto riportato da Record, il rendimento positivo con il Belgio ha rafforzato le ambizioni dell’esterno offensivo, che ora vuole trasformare il buon momento vissuto in nazionale in un’opportunità concreta a Lisbona. Lukebakio ritiene infatti di meritare un ruolo più centrale nel progetto del Benfica e tornerà al Campus con l’intenzione di convincere l’allenatore portoghese a concedergli maggiori responsabilità. Arrivato con grandi aspettative, il belga vuole dimostrare di poter essere una pedina fondamentale per la squadra, mettendo a disposizione velocità, capacità nell’uno contro uno e qualità nella fase offensiva.

La concorrenza nel reparto avanzato del Benfica resta elevata, ma Lukebakio punta sulla crescita delle ultime settimane (come testimonia anche il gol al Milan in Europa League) e sulle prestazioni offerte con la maglia della nazionale per scalare le gerarchie. La sfida ora è convincere Marco Silva sul campo e ritagliarsi finalmente lo spazio che sente di meritare.