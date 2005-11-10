Il Belgio di van Bommel ha tutto ciò che manca all'Italia di Mancini

All'indomani della sfida di Bruxelles i sentimenti che accompagnano la Nazionale di Roberto Mancini sono contrastanti. Viste le premesse iniziali non era facile presentarsi allo stadio Re Baldovino con concrete possibilità di qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Al contempo, era davvero complicato pensare di uscire dalla competizione come accaduto ieri. Nonostante il gol iniziale di Pio Esposito, una gara di gran lunga peggiore di quella di 51 giorni prima persa a Roma sempre coi diavoli rossi.

Hanno vinto meritatamente

Il Belgio di Mark van Bommel ancora una volta ha messo in mostra tutti i nostri limiti. "Sono stati migliori, hanno meritato", ha dichiarato Roberto Mancini al termine della gara. "Sono stati più bravi di noi nello stare in campo", ha aggiunto Nicolò Barella. Sulla stessa falsariga anche tutti gli altri tesserati azzurri che hanno parlato nel post-gara, ma l'impressione è che ieri - al netto del discorso fisico - la squadra di casa abbia vinto grazie a quei giocatori che alla nostra Nazionale mancano da troppo tempo.

Cosa ci manca? Gli esterni del Belgio e... KDB

La sfida ad esempio è stata vinta sulle fasce, da Moreira ma soprattutto da Doku. Il punto di forza del 4-3-3 del Belgio è soprattutto negli esterni alti, calciatori in grado di fare la differenza con le loro brucianti accelerazioni e con la loro capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno. E nell'Italia? Qualcosa ha lasciato intravedere Cambiaghi giovedì sera a San Siro, ma oggi siamo molto distanti da quel livello lì. Dal livello che ad esempio aveva messo in mostra Godts il 25 settembre all'Olimpico di Roma.

E poi l'uomo dell'ultimo passaggio, il centrocampista di grande qualità in grado di fare la differenza coi suoi filtranti. Una mezzala come quel Kevin De Bruyne che a 35 anni è ancora il perno attorno a cui ruota il Belgio: non il giocatore di Napoli, evidentemente, ma quello che con la maglia dei diavoli rossi si trasforma diventando leader assoluto dell'undici in campo e sforna assist vincenti in una gara sì e nell'altra pure.