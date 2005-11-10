Zalewski, un "sole polacco" per scaldare l'Atalanta tra gol e assist. Ora serve continuità

Il sole polacco sarà anche “freddo e lontano”, come viene raccontato nella letteratura, ma il “sole polacco” dell’Atalanta che porta il nome di Nicola Zalewski può essere sicuramente rassicurante in un contesto dove serve trovare delle certezze basate principalmente sulle caratteristiche tecniche coerenti con ciò che mister Sarri chiede. Servono punti cardine, al netto del fatto che debba essere un gruppo duttile, e sicuramente il numero 59 nerazzurro si sta dimostrando un attaccante su cui contare: riprendendo il filo dell’annata precedente.

Difficoltà tra modulo e panchina

Nicola veniva da una stagione in cui l’obiettivo era diventare molto più concreto nei momenti chiave. È vero che la sua trasformazione da esterno di centrocampo a trequartista di sinistra aveva reso il polacco importante, però così come erano tanti gli assist, altrettante erano le occasioni sprecate sottoporta. Arriva Sarri e per lui si prospetta un'estate abbastanza tosta: prima il test fallito come mezzala di centrocampo, poi il riadattamento come ala offensiva destra che presentava pochi alti e tanti bassi. Comincia la stagione e il polacco finisce gradualmente ai margini, tanto da passare da 60 minuti giocati a due panchine di fila contro Cagliari e Juventus, rientrando nella più classica etichetta dell’oggetto misterioso.

Ripartenza con un nuovo tridente

Una svolta però arriva dopo la sosta quando gli infortuni, la poca incisività offensiva e il passaggio al 4-2-3-1 fanno sì che Zalewski torni centrale all’interno dello scacchiere: nelle 6 partite di ottobre ha siglato 3 assist (Milan, Fiorentina e Pafos) e un gol decisivo nel 2-2 contro i viola. Nell’ultima vittoria contro il Monza è stato trainante in ogni azione offensiva della squadra, mostrando anche una buona intesa con Elmas e De Ketelaere, seppur serva essere ancora più concreti negli ultimi metri. Certo, non sono mancati degli sprazzi di partita senza incidere, però è anche vero che ha sicuramente offerto sulla sinistra più certezze di Rowe (ancora a quota zero). Sarri lo ha anche sottolineato in conferenza: “Un giocatore che è pronto a tutto e che sta migliorando”.

Obiettivo incidere con l'Atalanta

Ora la gara contro l’Inter da grande ex, la stessa squadra contro cui l’anno scorso svoltò la carriera di Zalewski a Bergamo quando Palladino lo spostò nel tridente offensivo. Serve risalire e soprattutto fare la differenza per dimostrare di valere l’Atalanta. Nicola è anche diventato capitano della Polonia in Nazionale, ma la conferma della fascia e di un posto fisso passerà inevitabilmente da quello che il polacco farà tra campionato e Conference League.