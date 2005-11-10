Udinese e un gennaio intenso: l’obiettivo è trattenere Solet. Più incerto il futuro di Okoye. E sale il pressing su Camarda

L’Udinese, ultima in classifica, in estate non ha certo speso poco ma a gennaio inevitabilmente sarà costretta a tornare al tavolo delle trattative. L’input che è arrivato dalla proprietà, per cercare di ottenere la salvezza, è quello di tenere tutti i big, fatta eccezione per situazioni che possano essere estremamente vantaggiose. Anche perché il campionato è diventato tutto in salita e il club non vuole certo esporsi a nuovi rischi.

Solet non si muove ma che succede con Okoye?

E così, salvo clamorosi colpi di scena, uno come Solet dovrebbe restare almeno fino a giugno. Su di lui il movimento non manca sia in Italia che all’estero. Dell’interesse del Napoli già è stato detto ma sulle sue tracce c’è anche il Besiktas. E per questo il condizionale è d’obbligo. Il club turco segue anche Okoye. Qui la situazione potrebbe essere un po’ diversa nel senso che se arrivasse una proposta particolarmente allettante potrebbe essere valutata. L’Udinese avrebbe già in casa l’eventuale sostituto ovvero il polacco Mrozek.

Willemsen e Camarda le opportunità per gennaio

Il lavoro della dirigenza bianconera sarà soprattutto in un paio di settori del campo dove è necessario aumentare la qualità. Per la difesa un nome che piace e su cui il club sta insistendo è 2003 Maas Willemsen, capitano dell’Heerenveen, già cercato nell’ultima sessione. Il discorso non è andato avanti e magari si potrebbe riaprire a gennaio. Anche in fase offensiva l’Udinese vorrebbe provare a fare qualcosa. L’idea di un ritorno di Lorenzo Lucca non trova grandi conferme. La società si sta concentrando su altri profili. Uno di questi è Camarda, che il Milan potrebbe far partire in prestito anche per dargli continuità di prestazioni. I bianconeri però non sono certo i soli, perché in serie A si sta muovendo anche il Monza. In B il Pisa è il club più interessato.