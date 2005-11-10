Ronaldinho: "Ho riposato per 11 anni, bello tornare. Ravenna, ci rivediamo presto"

Domenica speciale per Ronaldinho, che oggi, a distanza di 11 anni dal ritiro, è tornato in campo in Serie C italiana con la maglia del Ravenna: "Sono felice di essere tornato a disputare una partita ufficiale - ha scritto sul proprio account su X -. Ho riposato per qualche anno, ma ora è il momento di tornare.

Scherzi a parte, è stato meraviglioso vivere questa giornata fantastica, con i miei compagni e uno stadio pieno!!! Senza dubbio un momento speciale nella mia vita... Sapete quanto mi piace sfidarmi a fare cose diverse che nessuno o pochi hanno fatto. Questa adrenalina, l'odore del campo e l'incontro con la palla sono sempre speciali…

Grazie ai miei amici Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e a tutta la squadra del Ravenna, per aver creduto in questo sogno e continuiamo a lavorare per aiutare a conquistare l'Italia e il mondo!!! Sono sicuro che siamo sulla strada giusta… Grazie a tutti i tifosi per questa notte indimenticabile, a quelli che sono venuti da lontano per onorarmi e vedere una bella partita di calcio, con tanto impegno per la promozione in lega... Ci vediamo presto, famiglia".