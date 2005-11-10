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Arzignano, Nanni entra nella storia: doppietta con San Marino e record nel mirino

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 21:34Serie C
15.11.2026 21:34Serie C
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L'attaccante dell'Arzignano segna una doppietta contro la Finlandia: sale a 7 reti in 60 presenze con San Marino e si porta a un gol dal primato di Andy Selva
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Una serata da ricordare, una pagina di storia scritta con la fascia di capitano al braccio e un record assoluto sempre più vicino. Nicola Nanni, attaccante dell'Arzignano Valchiampo, è stato il grande protagonista della sfida tra Finlandia e San Marino, ultima gara della fase a gironi di UEFA Nations League. Alla 'Bolt Arena' di Helsinki, il classe 2000 ha realizzato una doppietta, diventando protagonista di un traguardo storico per la Nazionale del Titano.

Nonostante la sconfitta per 7-2 della formazione sammarinese, il centravanti gialloceleste ha saputo lasciare il segno in maniera indelebile. Il primo gol è arrivato nel corso del primo tempo, al 26', quando Nanni ha trasformato un calcio di rigore. Nella ripresa, invece, il capitano ha trovato la seconda rete con una splendida conclusione di destro all'incrocio dei pali, confermando il proprio momento di grande ispirazione sotto porta.

Una doppietta che l'Arzignano, attraverso i propri canali ufficiali, ha celebrato come la prima realizzata dai Titani in una gara ufficiale. Un risultato significativo per il movimento calcistico sammarinese e per un attaccante che continua a rappresentarne uno dei principali punti di riferimento.

Nanni vede il record di Andy Selva

Oltre al valore storico della doppietta, per Nanni c'è anche un traguardo individuale ormai a portata di mano. Con le due reti messe a segno contro la Finlandia, il numero 32 dell'Arzignano sale infatti a 7 gol in 60 presenze con la Nazionale maggiore di San Marino.

Davanti a lui, nella classifica dei migliori marcatori di sempre dei Titani, rimane soltanto Andy Selva, storico attaccante che ha chiuso la propria esperienza internazionale con 8 reti in 73 apparizioni. Nanni è dunque a una sola marcatura dall'eguagliare il primato assoluto e a due dal diventare il miglior realizzatore nella storia della selezione sammarinese.

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