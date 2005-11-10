Crotone, contatti in corso per Marrone: i rossoblù lavorano al suo arrivo

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Crotone, contatti in corso per Marrone: i rossoblù lavorano al suo arrivoTMW
I calabresi valutano l'inserimento del difensore e centrocampista ex Juventus, attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Lecco
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Il Crotone lavora per Luca Marrone. Secondo quanto raccolto da TMW, il club rossoblù ha avviato i contatti per il centrocampista e difensore, attualmente svincolato, individuato come possibile rinforzo per la squadra.
I dialoghi sono in corso, con il Crotone che sta valutando la possibilità di arrivare a un accordo. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma l'interesse è concreto e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.
Fonte: Alessio Alaimo
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