Roma, serata amara per gli Azzurri: Pisilli delude, Ghilardi rimanda (ancora) l’esordio. Oggi tocca a Lulli

Una serata da dimenticare per l’Italia e per i romanisti impegnati con la Nazionale. Gli Azzurri crollano 4-1 contro il Belgio e salutano la Nations League, al termine di una prestazione deludente. Non arrivano indicazioni positive neanche dai giovani della Roma.

Roma, Pisilli delude in Belgio-Italia. Ghilardi resta in panchina

Nella sfida contro i Diavoli Rossi, Niccolò Pisilli è partito titolare, schierato sulla trequarti da Roberto Mancini. Il centrocampista giallorosso non è però riuscito a incidere nei primi 45 minuti in cui è rimasto in campo, disputando una partita sottotono in una serata complicata per tutta la squadra. Ancora più amaro il bilancio per Daniele Ghilardi, che è rimasto a guardare i compagni dalla panchina per tutti i 90 minuti. Per il difensore si tratta della seconda sosta consecutiva in cui viene convocato in Nazionale senza riuscire a collezionare nemmeno un minuto.

Roma, oggi tocca a Lulli con l’U21

Spazio oggi a Emanuele Lulli, che partirà titolare con l'Under 21 proprio contro il Belgio. A confermarlo è stato il CT Silvio Baldini in conferenza stampa, nella quale è intervenuto anche il giovane giallorosso. “È stato un inizio di stagione molto positivo a livello personale. Ho provato grandissime emozioni, sono felice di quanto sto facendo ma devo rimanere con i piedi per terra”, ha dichiarato, ringraziando poi Gasperini per la fiducia ricevuta. Lulli ha anche sottolineato le somiglianze tra il gioco della Roma e quello degli Azzurrini: “Sono molte cose in comune, dalla grande riaggressione all'uomo contro uomo in fase difensiva, aspetti che rispecchiano le mie caratteristiche”.