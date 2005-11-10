Frosinone, verso il Milan: la settimana di lavoro e le ultime dall'infermeria in vista di San Siro

Inizia la settimana che conduce a uno degli appuntamenti più affascinanti e stimolanti di questo avvio di stagione. Smaltita la sosta per gli impegni delle nazionali, il Frosinone di Massimiliano Alvini si ritroverà in campo per iniziare a preparare la grande sfida di domenica prossima a San Siro contro il Milan (fischio d'inizio alle ore 18.00).

L'obiettivo dei giallazzurri è chiaro: provare a stupire ancora, mettendo nel mirino un'inversione di tendenza rispetto allo scorso mese di ottobre, quando al rientro dalla sosta arrivò la battuta d'arresto sul campo del Napoli. Per farlo, il tecnico di Fucecchio dovrà però fare i conti con un gruppo che si ricomporrà completamente solo nei prossimi giorni, complice il graduale rientro dei tanti calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive selezioni.

Il bollettino medico e le scelte per San Siro

La sosta ha lasciato in eredità buone e cattive notizie per l'infermeria giallazzurra. Mister Alvini, in vista della Scala del Calcio, dovrà sicuramente rinunciare agli indisponibili Antonio Raimondo e Florian Grillitsch, oltre al difensore Gabriele Bracaglia, che dovrà scontare un turno di squalifica.

Le note liete arrivano però dai rientri previsti: dovrebbero infatti recuperare a pieno regime Gabriele Calvani, Matteo Cichella e Aleksa Terzić. Tutti e tre i calciatori avevano dovuto rinunciare alla chiamata delle rispettive nazionali proprio a causa di problemi fisici smaltiti in questi giorni, e lavorano per essere regolarmente a disposizione per la trasferta in terra lombarda.

Una marcia di avvicinamento intensa, vissuta con la consueta consapevolezza dei propri mezzi e la voglia di recitare un ruolo da protagonisti anche contro una big del campionato.