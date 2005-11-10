Inter e Milan tremano, doppio allarme dalle Nazionali: Akanji e Maignan vanno ko

La sosta per le Nazionali rischia di lasciare strascichi in casa Inter e Milan. A una settimana dalla ripresa del campionato, le due milanesi seguono le condizioni di Manuel Akanji e Mike Maignan, entrambi alle prese con problemi fisici dopo gli impegni con le rispettive selezioni. Le situazioni, però, sono diverse: per il difensore nerazzurro prevale la cautela, mentre per il portiere rossonero serviranno accertamenti per chiarire il dolore accusato.

Affaticamento muscolare per il difensore dell'Inter e della Svizzera

Akanji ha lasciato in anticipo il ritiro della Svizzera per fare ritorno a Milano. La federazione elvetica ha segnalato un lieve affaticamento muscolare e ha deciso di non rischiare il centrale nella sfida contro la Scozia, in programma lunedì 16 novembre. Una scelta precauzionale, che al momento non sembra mettere in dubbio la sua disponibilità per il prossimo impegno dell'Inter contro l'Atalanta. Le sue condizioni saranno monitorate al rientro.

Problema alla coscia per il portiere del Milan e della Francia

Più delicata la situazione in casa Milan. Maignan è stato costretto a fermarsi all'intervallo della partita tra Francia e Turchia, dopo aver accusato un dolore alla coscia. Nella ripresa al suo posto è entrato Restes. Le condizioni del capitano rossonero saranno valutate nelle prossime ore: soltanto gli esami potranno chiarire l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. In attesa di aggiornamenti, il Diavolo resta in apprensione: perdere il portiere titolare alla ripresa del campionato sarebbe una vera tegola.