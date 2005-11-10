Doku-show contro l'Italia, il retroscena: era stato offerto al Milan e lo voleva pure il Napoli

La prestazione di Jeremy Doku contro l'Italia ha messo nuovamente in mostra tutto il talento dell'esterno belga. Velocità, dribbling e accelerazioni: una serata da protagonista che riporta alla memoria anche alcuni retroscena di mercato legati alla Serie A. Prima di diventare uno dei punti di riferimento del Manchester City, infatti, il classe 2002 era finito sui radar di due grandi del nostro campionato. E non si trattava soltanto di semplici suggestioni.

Doku nel 2022 è stato proposto al Milan

Il primo contatto con il mercato italiano risale al dicembre 2022, quando Doku vestiva ancora la maglia del Rennes. La sua agenzia, la Stellar Group, aveva proposto il profilo del belga al Milan, allora guidato da Paolo Maldini e Frederic Massara. Un'ipotesi che aveva attirato l'attenzione della dirigenza rossonera, alla ricerca di rinforzi sulle corsie offensive. La pista era tornata d'attualità nell'estate 2023, quando anche il Napoli, insieme al Diavolo, aveva chiesto informazioni al club francese.

Ha appena rinnovato col City fino al 2031

Alla fine, però, la destinazione è stata la Premier League in cambio di 60 milioni di euro. Doku aveva individuato nel campionato inglese il contesto ideale per la propria crescita e nell'estate 2023 è arrivato il trasferimento al Manchester City. Da allora il suo percorso è proseguito sotto la guida di Pep Guardiola ed Enzo Maresca, fino al recente rinnovo quinquennale ufficializzato lo scorso agosto, con nuova scadenza nel 2031. Oggi un ritorno di fiamma della Serie A appare complicato, ma la prestazione contro gli azzurri ricorda quanto Milan e Napoli avessero già individuato il suo talento.