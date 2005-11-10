Catanzaro-Palermo, lavori in ritardo al Ceravolo: tribune ancora chiuse

Non arrivano buone notizie sul fronte dei lavori al 'Ceravolo'. Il conto alla rovescia verso Catanzaro-Palermo, in programma sabato prossimo, è infatti accompagnato da nuove difficoltà legate al cantiere per il restyling dell'impianto calabrese. Le tempistiche inizialmente prospettate dall'amministrazione comunale non saranno rispettate e la riapertura delle tribune, auspicata per la sfida contro i rosanero, rischia di saltare.

Come riportato dalla Gazzetta del Sud, il rallentamento degli interventi sulla Tribuna Ovest renderà impossibile rispettare il programma annunciato dal sindaco Nicola Fiorita durante gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori. L'obiettivo era quello di restituire ai tifosi una parte più ampia dell'impianto proprio in occasione del ritorno casalingo del Catanzaro dopo la sosta per le nazionali. Gli interventi, però, procedono più lentamente del previsto, rendendo necessario individuare una nuova soluzione per organizzare l'accesso del pubblico.

Catanzaro-Palermo, le ipotesi per la sistemazione dei tifosi

Sono diverse le possibilità attualmente al vaglio per garantire lo svolgimento della partita in condizioni di sicurezza. Una delle soluzioni più concrete prevede di riservare ai sostenitori del Palermo una porzione della Tribuna Centrale, con una disponibilità massima stimata intorno ai 250 posti. Per quanto riguarda il pubblico di casa, si valuta invece la possibilità di delimitare la Tribuna Est e destinarla ai tifosi giallorossi, insieme alla Curva Est.

Non è escluso, tuttavia, un secondo scenario che comporterebbe una riduzione complessiva della capienza di circa 2.000 posti rispetto alla gara interna contro il Padova. In questo caso i sostenitori del Catanzaro verrebbero concentrati principalmente nella Curva Mammì e nel settore Distinti, mentre ai tifosi ospiti sarebbe comunque riservata una porzione della Tribuna Centrale.

La distribuzione definitiva dei settori dovrà tenere conto anche delle prescrizioni delle autorità competenti e delle necessarie misure di sicurezza.

Lunedì attese novità, il Ceravolo resta un cantiere aperto

La giornata di domani sarà importante per definire il quadro organizzativo della sfida. Sono infatti attesi gli aggiornamenti degli organismi preposti alla sicurezza, con il CASMS chiamato a pronunciarsi anche sulle modalità di accesso dei sostenitori ospiti. Soltanto successivamente sarà possibile avere un quadro definitivo sulla disponibilità dei posti e sulla distribuzione del pubblico all'interno dell'impianto.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto la partita contro il Palermo. Il ritardo degli interventi continua a condizionare la quotidianità del Catanzaro e rischia di riproporsi anche per i successivi impegni casalinghi, a partire dalla gara contro l'Avellino del 30 novembre. Una situazione che la società e l'amministrazione comunale dovranno continuare a monitorare, nella speranza di accelerare un progetto fondamentale per il futuro dello stadio e per tutta la tifoseria giallorossa.