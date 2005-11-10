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Ronaldinho, il ritorno è uno show: 45 minuti e lo zampino nel gol del Ravenna

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
16.11.2026 00:38I fatti del giorno
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Il brasiliano torna in campo dopo undici anni, parte titolare e gioca 45 minuti nel 2-0 al Forlì: 700ª presenza nei club, festa al 'Benelli' e vetrina a New York
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una giornata destinata a rimanere nella storia della Serie C, del Ravenna e, soprattutto, nella memoria di chi ha avuto la fortuna di ammirarlo durante gli anni migliori della sua carriera. Dopo undici anni dall'ultima apparizione ufficiale, Ronaldinho è tornato a giocare una partita di calcio, indossando la maglia giallorossa nel derby contro il Forlì. Un evento che ha inevitabilmente attirato l'attenzione del mondo del pallone, trasformando una gara della 14ª giornata di Serie C in un appuntamento internazionale. E il campo, per una volta, non è stato nemmeno l'unico protagonista.

Dida, Serginho e un traguardo speciale: la giornata di Dinho

L'attesa era già altissima nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Al 'Benelli' sono arrivati anche due grandi ex compagni di Ronaldinho ai tempi del Milan: Dida e Serginho. Il primo, intercettato da SkySport, ha definito il brasiliano "il più grande showman del calcio mondiale", sottolineando quanto fosse incredibile assistere al suo ritorno dopo undici anni e davanti a così tanta gente.

Ancora più significativo il messaggio di Serginho, che ha ricordato come Ronaldinho rappresenti per i brasiliani "un simbolo del calcio, della passione per questo sport". Una persona che ancora oggi vive con il pallone fra i piedi e riesce a trasmettere entusiasmo anche senza giocare.

Alle 17.30, con le formazioni ufficiali, è arrivata la conferma più attesa: Ronaldinho sarebbe partito titolare nello schieramento di Andrea Mandorlini. Per il Pallone d'Oro 2005, a 46 anni, anche un traguardo statistico speciale: contro il Forlì ha raggiunto le 700 presenze con le maglie di club. Prima del derby il suo bilancio era di 699 partite e 266 gol, con le esperienze più significative al Barcellona (207 presenze e 94 reti), al Milan (95 presenze e 26 reti) e al Grêmio (125 presenze e 58 reti).

Una curiosità ha accompagnato la giornata anche sul fronte arbitrale. Emidio Morganti, oggi responsabile degli arbitri e designatore della Serie C, aveva diretto il derby di Milano del 2008 nel quale Ronaldinho segnò il suo primo gol italiano, nella vittoria rossonera per 1-0 contro l'Inter.

Quarantacinque minuti, qualche magia e lo zampino nel gol

Una volta cominciata la partita, il brasiliano ha cercato subito il dialogo con i compagni, mostrando qualche lampo della qualità che lo ha reso uno dei calciatori più amati della storia recente. La tenuta fisica, inevitabilmente, non è quella dei tempi d'oro, ma la sensibilità tecnica è rimasta intatta. Due calci d'angolo battuti con precisione, alcune imbucate interessanti e la voglia di partecipare alla manovra offensiva hanno accompagnato il suo primo tempo.

Al 36' è arrivato anche il contributo nell'azione che ha sbloccato il derby. Ronaldinho, spalle alla porta e al limite dell'area, ha protetto il pallone dalla pressione avversaria e lo ha scaricato per Lonardi, dando origine alla combinazione che ha portato al tiro di Massimo Donati, autore dell'1-0. Un'azione nella quale è emersa ancora una volta la sua capacità di leggere il gioco e trovare la soluzione giusta.

La sua partita è terminata all'intervallo, dopo 45 minuti. Il numero dieci ha lasciato il campo salutando compagni e avversari, accolto dall'affetto del pubblico del Benelli. Il Ravenna ha poi completato l'opera nella ripresa con la rete di Mattia Rabbi, conquistando il derby per 2-0.

Ronaldinho: "Se il presidente mi chiama, io torno"

Al termine del primo tempo Ronaldinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando le sensazioni del ritorno: "È andata benissimo, ho giocato con tanti giovani calciatori. Mi sento molto bene". Il brasiliano ha anche ammesso che avrebbe voluto proseguire: "È passato tutto troppo veloce. Il calcio è così, è sempre stato così per me".

E alla domanda su un possibile ritorno in campo con il Ravenna ha lasciato aperta una porta decisamente interessante: "Non lo so, adesso, se il presidente mi chiama, io torno. È sempre un piacere giocare, gliel'ho detto: quando ha bisogno di me, io ci sono". Una dichiarazione accompagnata da un pensiero particolarmente significativo: "Tornare a giocare, vivere i momenti nello spogliatoio. È tutto bello, il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita".

Parole che hanno trovato conferma anche nel racconto del presidente Ignazio Cipriani, che ha sottolineato come il brasiliano non volesse lasciare il terreno di gioco: "Ha giocato tutto il primo tempo e non voleva uscire. Si stava divertendo". Entusiasta anche il vicepresidente Ariedo Braida, che ha definito Ronaldinho "magia pura", auspicando di poterlo rivedere ancora con la maglia del Ravenna: "Quando tocca il pallone o si muove è magico. I suoi passi sono di un campione".

Da Ravenna a Times Square: la Serie C conquista New York

La portata dell'evento è stata probabilmente l'aspetto più sorprendente dell'intera giornata. Ravenna-Forlì non è stata seguita soltanto dal pubblico italiano, ma ha trovato spazio anche sui circuiti internazionali. Tra le emittenti che hanno trasmesso la partita c'era CBS, che ha portato le immagini del ritorno di Ronaldinho persino sui maxischermi di Times Square, nel cuore di Manhattan.

Una vetrina straordinaria per il campionato di Serie C, finito così al centro dell'attenzione in una delle piazze più famose del mondo. Un'immagine simbolica: da una parte il Benelli, dall'altra New York, unite dalla magia di un calciatore capace ancora oggi di catalizzare l'interesse degli appassionati.

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