Juventus Next Gen, figli d'arte in gol. Prima rete fra i Pro per Alfonso Montero

Un cognome importante, una storia da scrivere e il primo gol tra i professionisti da mettere a referto.

La 14ª giornata di Serie C regala una soddisfazione speciale ad Alfonso Montero, difensore centrale classe 2007 della Juventus Next Gen, che nella vittoria per 3-0 contro il Treviso ha trovato la sua prima marcatura nel calcio professionistico. Un momento importante per il giovane uruguaiano, figlio di Paolo Montero, ex difensore bianconero e protagonista di una lunga carriera ad altissimi livelli.

La rete è arrivata al 55', nel corso di una partita che la formazione di Massimo Brambilla ha indirizzato grazie alle marcature di Konaté e dello stesso Montero, prima del definitivo tris firmato da Merola al 76'. Per il giovane difensore si tratta di una prima volta importante, arrivata dopo otto presenze complessive in Serie C.