Celik si ferma con la Turchia: Spalletti in emergenza sulla fascia destra

La Juventus, oggi, riprenderà la preparazione e all’appello mancheranno ancora i nazionali. Infatti, i primi rientri sono previsti per domani, quando torneranno Vicario, Gatti e Celik. Il turco, però, sarà da valutare poiché nel riscaldamento prima del match contro la Francia ha accusato un fastidio al bicipite femorale. Perciò solo nei prossimi giorni si capirà se sarà a disposizione per domenica e se fosse out sarebbe un bel problema per Spalletti visto che anche Kalulu è fermo ai box. Per rivedere, invece, gli altri nazionali bisognerà attendere la metà della settimana, mentre gli ultimi a rientrare saranno Lucumì e Cabal. Nel frattempo, Luciano Spalletti avrà modo di lavorare con il gruppo a disposizione e di preparare i prossimi impegni, cercando di trovare nuove soluzioni per rendere la squadra più efficace. La sosta per le nazionali ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sulle caratteristiche dei singoli e sulle possibili modifiche tattiche. Parallelamente, la dirigenza bianconera continua a lavorare per garantire al tecnico il sostegno necessario. Giovanni Carnevali e Ricky Massara sono infatti pronti a intervenire sul mercato per completare una rosa che presenta ancora alcune lacune. La Juventus vuole arrivare ai prossimi mesi con maggiori alternative e con una squadra più attrezzata per affrontare tutti gli impegni.

Juventus, Spalletti pensa a Nico Gonzalez falso 9: l’argentino può affiancare Kolo Muani

In questa sosta, Spalletti ha pensato a diverse soluzioni tattiche per i prossimi impegni della Juventus. In particolare, una delle opzioni al vaglio del tecnico è quella di spostare Nico Gonzalez nel ruolo di falso 9. L’argentino sta per rientrare in gruppo e spera di essere a disposizione per la gara contro il Venezia. Il suo recupero potrebbe rappresentare una risorsa importante per l’allenatore bianconero, che avrebbe così un’ulteriore alternativa offensiva. Nico Gonzalez è un giocatore in grado di ricoprire più ruoli e questa sua duttilità potrebbe consentire a Spalletti di avanzarlo in posizione centrale. Una soluzione che permetterebbe anche a Kolo Muani di rimanere sulla destra, posizione nella quale potrebbe continuare a mettere a disposizione della squadra le proprie caratteristiche. Il tecnico di Certaldo avrebbe così la possibilità di modificare l’assetto offensivo senza rinunciare a due giocatori importanti. Inoltre, Spalletti ha sempre sottolineato come Nico Gonzalez sia un calciatore molto bravo in fase realizzativa. L’argentino possiede qualità tecniche e capacità di inserimento che potrebbero rivelarsi preziose anche in una posizione più avanzata. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il gioco aereo: Nico è infatti molto abile di testa, una qualità che manca un po’ agli attaccanti attualmente presenti nella rosa della Juventus. L’idea del falso 9 potrebbe quindi offrire nuove soluzioni alla manovra offensiva bianconera, soprattutto contro avversari che tendono a chiudere gli spazi centrali. Spalletti potrebbe sfruttare i movimenti dell’argentino per creare superiorità e liberare gli inserimenti dei compagni. Naturalmente, molto dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore e dalla possibilità di ritrovare rapidamente il ritmo partita. Il suo rientro potrebbe comunque rappresentare una novità interessante in vista dei prossimi appuntamenti.

Juventus, Carnevali e Massara al fianco di Spalletti: a gennaio tre rinforzi per completare la rosa

Giovanni Carnevali e Ricky Massara, nell’ultimo periodo, hanno sempre dato il loro appoggio a Luciano Spalletti. La società ha testimoniato la propria vicinanza al tecnico di Certaldo anche dopo le sconfitte contro Lazio e Genoa, confermando la volontà di proseguire il percorso intrapreso insieme all’allenatore. La dirigenza, dunque, non sembra intenzionata a lasciare solo il proprio tecnico in un momento delicato della stagione. La volontà di Carnevali e Massara è quella di provare a sostenere Spalletti anche attraverso il mercato di gennaio, cercando di completare la rosa nelle caselle che al momento risultano un po’ sguarnite. La Juventus sa di dover intervenire per aumentare le alternative a disposizione dell’allenatore e permettergli di affrontare la seconda parte della stagione con maggiori certezze. L’obiettivo sarà quello di individuare profili funzionali alle esigenze tattiche della squadra. In particolare, la società proverà a prendere un terzino sinistro, un attaccante e un centrocampista. Tre innesti che potrebbero consentire alla Juventus di avere una rosa più equilibrata e competitiva. Sulla corsia mancina servirà un giocatore capace di garantire continuità e alternative, mentre in attacco sarà importante aggiungere nuove soluzioni per aumentare il peso offensivo della squadra. A centrocampo, invece, l’obiettivo sarà quello di ampliare le possibilità di scelta e dare maggiore solidità al reparto. La volontà della dirigenza è dunque quella di aiutare Spalletti anche per metterlo nelle condizioni migliori di svolgere il proprio lavoro sul campo. Carnevali e Massara continueranno a confrontarsi con il tecnico per individuare le priorità e valutare le opportunità che si presenteranno durante la sessione invernale. Non sarà semplice trovare i profili giusti, ma la Juventus intende sfruttare il mercato di gennaio per correggere le attuali carenze. Soltanto a fine stagione, invece, si traccerà un bilancio del biennio del tecnico di Certaldo. Sarà quello il momento in cui la società valuterà il percorso compiuto e i risultati raggiunti, per poi stabilire le linee guida del futuro della Juventus. Per adesso, la priorità resta quella di sostenere Spalletti, migliorare la squadra e provare a raggiungere gli obiettivi stagionali.