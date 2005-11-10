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Pisa, verso mercato di gennaio: Dossena e Goldaniga per la difesa. Caccia a un mediano

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 19:19Serie B
15.11.2026 19:19Serie B
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Dai contatti con il Como per Dossena e Goldaniga alla ricerca di un mediano: Gabbanini valuta anche le uscite. Buffon verso il prestito, fiducia in Ferrah
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Pisa le riflessioni sono già cominciate. L'obiettivo della società nerazzurra sarebbe quello di intervenire il meno possibile, nella convinzione che la rosa costruita durante l'estate abbia le qualità necessarie per raggiungere gli obiettivi stagionali. Le risposte del campo, però, avranno un peso determinante sulle strategie della dirigenza e, qualora le difficoltà emerse in questa prima parte di campionato dovessero proseguire, non sono da escludere interventi più profondi. Il direttore sportivo Leonardo Gabbanini è al lavoro da tempo e vuole farsi trovare pronto all'apertura della sessione invernale. L'orientamento, in ogni caso, è quello di puntare su elementi immediatamente utilizzabili, senza scommesse che necessitino di lunghi periodi di adattamento.

Dossena e Goldaniga, contatti con il Como

Uno dei reparti sotto osservazione è sicuramente la difesa, dove il Pisa ha evidenziato alcune criticità nel corso della stagione. In questo senso, come riportato da SestaPorta, tra le situazioni da seguire ci sono quelle di Alberto Dossena ed Edoardo Goldaniga, entrambi di proprietà del Como. I contatti tra i due club sarebbero avvenuti tra la metà di settembre e l'inizio di ottobre, con la possibilità che le rispettive situazioni vengano approfondite nuovamente nelle prossime settimane.

A centrocampo serve un interditore

Non c'è soltanto la difesa tra le priorità potenziali del mercato nerazzurro. Un'altra esigenza riguarda il centrocampo, dove la partenza di Marius Marin ha lasciato un vuoto in termini di caratteristiche che, almeno finora, non è stato completamente colmato. Il profilo ricercato sarebbe quello di un giocatore prevalentemente difensivo, capace di assicurare maggiore protezione alla retroguardia ed equilibrio alla squadra.
Vural è quello che maggiormente si avvicina a queste caratteristiche, ma finora ha trovato poco spazio anche a causa di alcuni problemi fisici. Leone e Correia hanno caratteristiche differenti, mentre Piccinini può offrire soluzioni alternative senza essere un interditore puro. Anche Loyola potrebbe rappresentare una risposta, ma necessita ancora di un ulteriore percorso di crescita.

Ferrah da valorizzare, Buffon verso il prestito

Le valutazioni di Gabbanini riguardano inevitabilmente anche le possibili uscite. Nella rosa nerazzurra ci sarebbero almeno sei o sette calciatori di movimento che, per motivi differenti, hanno trovato pochissimo spazio. Tra questi figurano anche Simone Canestrelli e lo stesso Gabriele Piccinini, due elementi che hanno fatto parte del percorso del Pisa negli ultimi anni e le cui posizioni saranno oggetto di valutazione.
Un discorso a parte merita Ichem Ferrah, uno degli investimenti sui quali il direttore sportivo ha puntato maggiormente durante l'ultima estate. Il francese, finora, ha avuto poche opportunità per mettersi in mostra, ma la volontà del club sarebbe quella di continuare a puntare su di lui, valorizzandolo all'interno del progetto. Soltanto nel caso in cui la situazione non dovesse cambiare potrebbe essere presa in considerazione una soluzione temporanea in prestito.
Più concreta, invece, appare la prospettiva di una partenza per Louis Buffon. L'attaccante, che sta proseguendo il recupero dopo un problema muscolare che aveva già condizionato le sue prospettive di mercato in estate, potrebbe lasciare Pisa a gennaio per trovare una sistemazione che gli garantisca maggiore continuità e la possibilità di crescere attraverso il minutaggio.

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