Paratici, altro sgambetto alla Juventus dopo Pellegrino? La Fiorentina ci prova per Hojbjerg

Il mercato invernale della Fiorentina comincia a prendere forma attorno a una priorità ben precisa: rinforzare il centrocampo con un mediano di qualità ed esperienza. I tanti gol incassati in questa prima parte di stagione hanno evidenziato la necessità di intervenire davanti alla difesa, inserendo un giocatore capace di garantire maggiore equilibrio, protezione alla retroguardia e personalità nella gestione dei momenti delicati della partita. Un intervento che la dirigenza viola considera fondamentale per correggere le lacune emerse finora.

Hojbjerg in cima alla lista

Il primo nome sul taccuino resta quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia. Il danese rappresenta il profilo ideale per caratteristiche tecniche, fisicità ed esperienza internazionale. Non si tratta però di un'operazione semplice, anche perché sul giocatore è forte l'interesse già dalla scorsa estate della Juventus, pronta a valutare un eventuale affondo. La concorrenza bianconera rende la partita di mercato particolarmente interessante e impone alla Fiorentina di muoversi con tempismo.

La sfida alla Juventus e il precedente Pellegrino

I viola, dal canto loro, non sembrano intenzionati a lasciare campo libero alla Vecchia Signora. L'obiettivo è provare a ripetere quanto accaduto in estate con Mateo Pellegrino, quando la Fiorentina riuscì a inserirsi e a beffare proprio i bianconeri nella corsa al giocatore. Una strategia da riproporre anche a gennaio: anticipare la concorrenza e regalare alla squadra un rinforzo determinante per ritrovare solidità.