Un'Inter, due facce. Il confine tra ciò che convince e ciò che ancora manca

C'è un aspetto che ha accompagnato diverse partite dell'Inter in questa stagione e che merita una riflessione più approfondita delle singole rimonte. La squadra di Cristian Chivu ha spesso avuto bisogno di trovarsi in svantaggio per ritrovare quella lucidità, quell'intensità e quella qualità di gioco che fanno parte del suo repertorio. Non sono mancati il carattere e le risorse tecniche per cambiare l'inerzia delle partite, ma in alcune occasioni è mancata la capacità di imporre subito il proprio calcio. Una questione tutt'altro che secondaria per una squadra che ha ambizioni importanti e che, proprio attraverso il proprio gioco, dovrebbe riuscire a mettere gli avversari nelle condizioni di rincorrere. Il punto, quindi, non è chiedersi se l'Inter abbia ancora un'identità - quella è riconoscibile e non è certo nata oggi - piuttosto bisogna capire perché non sempre riesca a esprimerla dal primo minuto.

Il derby, poi la risposta sul campo

Il ko contro il Milan ha rappresentato un campanello d'allarme. Il doppio svantaggio maturato nei primi dieci minuti ha riportato al centro della discussione un difetto che le rimonte riuscite avevano in parte nascosto: l'approccio alle partite. Non si può pensare di concedere sistematicamente un vantaggio agli avversari e affidarsi alla propria superiorità per recuperare. Il derby ha lasciato interrogativi, ma anche la necessità di ritrovare alcune certezze. La risposta è arrivata in Champions League, con il convincente 3-0 sul campo del Feyenoord, e successivamente in campionato, con il 2-0 contro il Como a San Siro. Due prestazioni nelle quali l'Inter ha mostrato un atteggiamento diverso fin dalle prime battute, prendendo in mano il gioco, aggredendo gli avversari e concedendo meno spazio alle iniziative altrui. Non è cambiato il modo di intendere il calcio, ma il modo di applicarlo. La sconfitta nel derby non ha cancellato il lavoro precedente di Chivu, né ha improvvisamente trasformato la squadra. Ha però reso evidente la necessità di correggere determinati comportamenti. Le due vittorie successive hanno restituito risposte importanti, anche se servirà continuità per capire se la lezione sia stata davvero assimilata.

Evolversi senza perdere le proprie certezze

È qui che si inserisce il lavoro di Chivu arrivato alla sua seconda stagione nerazzurra dopo aver già conquistato due trofei al primo anno. L'allenatore romeno non ha la necessità di costruire una squadra completamente diversa, ma di rendere quella che ha a disposizione più completa, imprevedibile e capace di interpretare le diverse situazioni della partita. La sua idea di calcio non si esaurisce in un modulo. Conta la capacità di adattarsi e trovare soluzioni senza rinunciare ai principi che hanno reso l'Inter riconoscibile. La flessibilità, in questo senso, non deve diventare sinonimo di confusione, così come la ricerca di nuove soluzioni non deve compromettere gli equilibri già acquisiti. Rimane un aspetto sul quale sarà necessario insistere: la continuità. Serve dimostrare di poter mantenere quello stesso livello anche quando la partita non presenta difficoltà da superare. Le ultime due uscite hanno indicato una direzione interessante, ma il percorso non può considerarsi concluso. Chivu non deve cambiare l'Inter per lasciare il proprio segno, deve riuscire a migliorarla, correggendone i limiti e valorizzandone ulteriormente le qualità. La vera evoluzione passa anche da qui.