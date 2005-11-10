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Due grandi lezioni per Roberto Mancini dalla notte di Bruxelles

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 06:11Serie A
16.11.2026 06:11Serie A
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L'Italia ieri sera ha perso 4-1 contro il Belgio. Gara dominata da De Bruyne e compagni dopo l'iniziale vantaggio degli azzurri firmato Esposito
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia ha perso male a Bruxelles. Agli azzurri contro il Belgio sarebbe bastato un pareggio per accedere ai quarti di finale di Nations League e invece la nostra Nazionale allo stadio Re Baldovino ha perso come peggio non poteva. "Sono stati migliori. Abbiamo pagato troppo a livello fisico, anche se avevamo approcciato bene la partita", ha dichiarato al termine del match un Roberto Mancini che al termine della gara non ha potuto far altro che ammettere la superiorità dell'avversario. "Rifarebbe le scelte iniziali? Sì, le ho fatte perché volevo vedere due giocatori che non avevo mai visto a certi livelli come Koleosho e Pisilli. Sono due giocatori bravi, la sofferenza è stata nella squadra, non nel giocatore", ha poi aggiunto il CT che però dalla gara di ieri sera porta a casa anche un paio di lezioni importanti.

Pisilli fuori ruolo

La prima riguarda le scelte iniziali, un 4-3-3 che non può derogare da tre attaccanti se l'idea dell'Italia resta quella di proporre un calcio propositivo e pericoloso. Ieri sera adattando Pisilli ad ala destra l'Italia s'è presto ritrovata con un 4-4-2 abbastanza asimmetrico che ha subito tolto pericolosità alla manovra offensiva. Il centrocampista della Roma ha provato a interpretare quel ruolo alla Sebastiano Esposito, ma subito s'è capito che non era il suo. Risultato? Nessuna superiorità in mezzo al campo, ma anche molta meno efficacia in attacco.

I cambi: pochi e sbagliati

La seconda lezione che arriva da Bruxelles riguarda il turnover. A 72 ore di distanza dalla sfida di San Siro contro la Francia Mancini ha cambiato solo 3/11 di formazione, ha proposto come novità Koleosho, Pisilli e Fagioli con questi ultimi due già sostituiti all'intervallo. Pochi cambi (e a conti fatti sbagliati) che hanno prestato il fianco a un Belgio apparso molto meglio dal punto di vista fisico. S'è vista allo stadio Re Baldovino una squadra stanca, sulle gambe. Tonali e Barella in difficoltà, ancor peggio la difesa. Un gap fisico che anche lo stesso Mancini ha evidenziato al termine del match: “Penso che abbiamo fatto un po’ di fatica a livello fisico, che abbiamo pagato un po’ la partita con la Francia. Eravamo un po’ in difficoltà fisica. Però sono stati migliori e hanno meritato di vincere”.

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