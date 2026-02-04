Ufficiale
Dolomiti Bellunesi, Milesi in prestito alla Pergolettese. Antonello rientra al Padova
Con un post su i propri account social la Dolomiti Bellunesi ha riepilogato le operazioni in uscita ultimate nel corso della finestra di calciomercato. Fra queste, molte erano già state rese note, ma ce ne sono due che non erano ancora emerse.
La prima riguarda il prestito di Luca Milesi, difensore centrale classe 1993, alla Pergolettese, mentre la seconda è la risoluzione del prestito di Andrea Antonello con il Padova.
