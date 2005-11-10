Successo importante per il Guidonia, che ha battuto il Grosseto nell'ultimo turno di campionato. Il direttore sportivo del club laziale Fabrizio Lucchesi è stato intervistato da TuttoC.com: "Di questa vittoria mi ha colpito il modo in cui la squadra ha cercato di portarla a casa, con convinzione. Credo che questo sia l’elemento distintivo della prestazione, che ha un peso maggiore proprio perché è arrivata contro un avversario di livello".

In quale momento della partita ha avuto la sensazione che la gara stesse cambiando?

"Siamo sempre stati in partita, ma anche il Grosseto poteva in qualunque momento girarla a proprio vantaggio".

Che cosa l’ha convinta di più di come Ginestra ha preparato e gestito la sfida contro un allenatore esperto come Indiani?

"Entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto. Da una parte l’esperienza di Indiani nella preparazione della gara, come l aveva preparato Ginestra cone loro idee di squadra e di visione tattica".

Dopo una vittoria così, quale aspetto della prestazione vorrebbe rivedere già nella prossima partita?

"Vorrei rivedere la propositività e la determinazione che ho visto ieri e che in alcune partite del passato avevamo visto un po’ meno".

Dettore, dopo la vittoria contro il Grosseto, quali insidie vede nella prossima gara e che cosa si aspetta dalla squadra di Ginestra per dare continuità al risultato?

"La prossima partita è insidiosa, come tutte. È un campionato molto equilibrato, tutte le partite le puoi vincere e tutte le puoi perdere. Il Campobasso è un’ottima squadra e il nostro obiettivo è dare continuità a questa bella striscia".

Direttore, alla luce degli ultimi risultati ,si è pentito di non aver dato continuità fin da subito al lavoro di Ginestra?

"Ginestra ha fatto bene e si è subito reinserito. È uno dei motivi per cui abbiamo ripensato a lui, proprio per ripartire da dove avevamo interrotto con Lopez. L’anno scorso, per una serie di motivi, era giusto interrompere il rapporto, così come è stato giusto ripartire da lui. Le situazioni cambiano e, come dico sempre, non c’è mai la controprova. In questo momento siamo contenti del lavoro che Ginestra sta facendo".

Da qua a inizio mercato cosa si aspetta?

"Al mercato manca un mese e mezzo e in questo momento siamo concentrati sulla squadra. L’idea è sempre quella di migliorarci, se si presentano delle opportunità. Siamo pronti a valutarle, ma siamo contenti della nostra squadra e al momento non vogliamo mettere in discussione nulla e nessuno".

Che tipo di mercato vuole fare?

"Abbiamo due giocatori per ogni ruolo. Può capitare che qualcuno chieda di andare via ed è giusto mettere in conto anche questa possibilità. Monitoriamo il mercato per non farci trovare impreparati. Per il resto, di mercato si parlerà dalla sosta di Natale in poi".