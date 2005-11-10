Sembrano lontanissimi i tempi in cui El Bilal Touré era l'acquisto più costoso della storia dell'Atalanta. Trentun milioni di euro, un anno in cui vince l'Europa League, poi i prestiti. Stoccarda, Besiktas, ora Parma. L'attaccante maliano, arrivato per rinforzare il reparto offensivo emiliano, ha trovato spazio con regolarità nella prima parte della stagione, senza però riuscire ancora a sbloccarsi in zona gol. In tutte le competizioni ha raccolto 14 presenze per 1.009 minuti giocati, con due assist all'attivo e nessuna rete.

A caccia del gol

Touré ha avuto diverse occasioni per mettersi in mostra, contribuendo alla manovra offensiva soprattutto attraverso il lavoro fisico, i movimenti in profondità e la capacità di attaccare gli spazi. Il dato realizzativo resta però un mistero quasi insondabile: dopo aver giocato in diversi campionati europei, l'attaccante vuole ritrovare quella concretezza che aveva mostrato in alcune delle precedenti esperienze. I due assist rappresentano comunque un primo contributo alla causa gialloblù.

La presentazione

"Quando sono arrivato ho percepito subito che l’allenatore aveva le idee molto chiare sulla posizione in cui posso essere impiegato. Nasco come attaccante centrale, ma posso adattarmi e giocare anche sul lato sinistro. Tutte le esperienze che ho vissuto nel corso della mia carriera sono state positive, mi hanno permesso di crescere e mi hanno insegnato tanto. Il mio primo anno in Serie A non sono stato fortunato a causa dell’infortunio, quindi per me questa è anche una rivincita e ho tanta voglia di dimostrare il mio valore. In passato avevo già affrontato il Parma in amichevole e avevo avuto la sensazione di trovarmi davanti a una grande famiglia: anche questo mi ha incoraggiato a venire qui. Fin dai primi allenamenti ho trovato un gruppo ben strutturato e nel quale c’è grande sintonia. La Coppa? Sarà un buon test per tutti, ci faremo trovare pronti e vogliamo dare tutto. In campionato vogliamo affrontare una partita alla volta, concentrandoci sempre sull’impegno successivo. Il numero 19? L’ho già utilizzato in passato, era disponibile e ho deciso di sceglierlo”.

Presenze: 14

Minuti giocati: 1.009

Gol: 0

Assist: 2