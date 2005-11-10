Diciotto milioni, più il 20% di bonus. Non una cifra banale per Konstantinos Koulierakis, difensore che nella scorsa stagione è retrocesso in Zweite Bundesliga con il Wolfsburg. Certo, i quattro gol in campionato erano un buon biglietto da visita per chi lo ha proposto alla Roma, ma per ora è ancora alla ricerca di un ruolo nella difesa giallorossa. Il centrale greco, arrivato nella capitale per rinforzare il reparto arretrato giallorosso, ha iniziato la stagione trovando spazio soprattutto a gara in corso. In tutte le competizioni ha raccolto nove presenze per 232 minuti giocati, senza gol né assist.

Scampoli

L'inizio della sua esperienza in giallorosso è stato caratterizzato da un impiego limitato, con sette ingressi dalla panchina e soltanto due presenze da titolare. Koulierakis sta lavorando per inserirsi nelle gerarchie difensive e conquistare maggiore fiducia, in un reparto nel quale la concorrenza è particolarmente elevata. Il difensore greco, che si era messo in evidenza con il Wolfsburg e in precedenza con il PAOK vorrebbe verosimilmente aumentare progressivamente il minutaggio e diventare un'alternativa sempre più affidabile per lo staff tecnico. A gennaio però rischia di finire di nuovo sul mercato.

L'ufficialità

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!".

Presenze: 9

Minuti giocati: 232

Gol: 0

Assist: 0