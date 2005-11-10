Sono ore concitate in casa Empoli. Dopo il pesantissimo ko subito ieri sera in casa del Benevento, con i toscani ultimi in classifica in Serie B, il tecnico Matteo Andreoletti è a forte rischio esonero. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione definitiva del club toscano, ma intanto prosegue il casting per la panchina: come raccolto da TMW sono un aumento le quotazioni di Fabrizio Castori, decano degli allenatori reduce dall'esperienza al SudTirol. Si profila un testa a testa con Davide Dionigi, mentre sono in calo le quotazioni di Moreno Longo. Sullo sfondo resta anche l'ex Catanzaro Giorgio Gorgone.

Ultimo allenamento pre Europa League per il Milan. Non arrivano notizie confortanti dal campo. Alla seduta non stanno prendendo parte, come previsto, né Strahinja Pavlovic né Luka Modric. Non è presente nemmeno Francesco Camarda. Il giovane attaccante rossonero infatti è ai box per un problema alla caviglia e non prenderà parte alla spedizione in Grecia. Diversi gli assenti dalla lista dei convocati di mister Amorim. Oltre ai tre sopra citati non partiranno nemmeno Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano e Ruben Loftus-Cheek.

Giorno di vigilia europea anche per la Juventus di Luciano Spalletti: domani, giovedì 26 novembre, i bianconeri affronteranno l'Omonia Nicosia in Europa League. Buone notizie per il tecnico in vista del match: come raccolto dalla nostra redazione infatti Kerim Alajbegovic ha lavorato con il resto del gruppo. Già smaltito dunque il problema avuto nel corso della partita giocata contro il Venezia, quando è uscito dal campo nel corso dell'intervallo. Da capire se Spalletti deciderà già di convocarlo in Europa, o se si opterà per averlo al meglio con il Como: il bosniaco comunque è tornato a disposizione. Gestione dei carichi per Zhegrova. Non ci sono alla rifinitura Kalulu e Nico Gonzalez, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi.

Non solo Milan e Juventus: anche l'Atalanta si prepara all'impegno europeo, domani sera è prevista la sfida ai bosniaci del Borac Banja Luka, valida per la quarta giornata della League Phase in Conference League. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com nella squadra che si è allenata oggi agli ordini del tecnico Maurizio Sarri erano assenti solo Carnesecchi, Kossounou, Hien e Pompei.

Il Vicenza, dopo aver ufficializzato il divorzio con Fabio Gallo, è alla ricerca di un tecnico con cui proseguire la stagione e cercare di risalire la classifica che attualmente vede i veneti al penultimo posto in classifica con appena 10 punti in 13 gare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club biancorosso avrebbe ripreso i contatti con quel Andrea Sottil già accostato alla panchina a inizio mese prima che la società decidesse di confermare la fiducia, anche sulla spinta della tifoseria, nei confronti di Gallo. Reduce dall'esperienza al Modena, terminata in estate dopo il sesto posto della passata stagione, il tecnico potrebbe tornare in sella per cercare di conquistare la salvezza col Vicenza (qui tutti i dettagli e gli altri nomi).

Arrivano buone notizie per Leo Ostigard. Il difensore del Genoa è stato infatti dimesso in giornata dall'Ospedale Policlinico San Martino. Il giocatore, rimasto sotto osservazione per tutta la giornata di ieri, ha trascorso una nottata tranquilla motivo per cui è stato deciso di farlo tornare a casa. Oggi, ovviamente, osserverà una giornata di riposo mentre domani dovrebbe essere previsto il ritorno al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli alle dipendenze di mister Daniele De Rossi.