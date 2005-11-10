L'Udinese naviga in cattive acque, ma allo stadio Dall'Ara c'è stato un primo segnale di risveglio. E il buon punto conquistato dai friulani è arrivato anche grazie al gol ed alla ottima prestazione di Nicolò Zaniolo. Il nuovo allenatore Paolo Zanetti ha mandato un messaggio chiaro ai suoi, facendo capire che nessuno è intoccabile.

Le parole di Zanetti su Zaniolo

Al contempo il tecnico ha dimostrato di saper come stimolare nel modo giusto i giocatori di talento come l'ex Roma. E prima della gara contro il Bologna si era lasciato andare ad una battuta, in conferenza stampa: "Con Zaniolo ho stretto un bel rapporto. È un ragazzo particolare, un po’ una testa calda, ma forse proprio perché sono anche io così ci capiamo". E ha ribadito: "È nato un buon feeling che può diventare ottimo nel tempo".

I numeri di Zaniolo contro il Bologna

Tre tiri, dei quali due in porta, 6 cross e la sensazione di concretezza nelle giocate. 10 i suoi passaggi riusciti verticalizzando il gioco, questo nonostante sia stato il terzo giocatore più pressato dell'Udinese (68,08%). Zaniolo è stato anche il quarto giocatore per la percentuale che misura la propensione a rischiare una giocata (26,31%). Infine, è stato ancora il terzo dei suoi per velocità media (19,593 km/h): Zaniolo sta ritrovando lo smalto giusto.