Atalanta, nei convocati di Sarri per il Borac Banja Luka la novità è il portiere Pardel
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:06Serie A
autore Dimitri Conti
25.11.2026 16:06Serie A
La lista dei 23 giocatori chiamati a volare in Bosnia per la partita di Conference League vede anche il 2005 polacco al posto dell'infortunato Carnesecchi.
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Domani l'Atalanta sarà ospite del Borac Banja Luka alle ore 21:00 per la partita che vale per la 4^ giornata di Fase Campionato dell'Europa League.
La lista dei convocati di Sarri
Il tecnico nerazzurro ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per l'impegno in suolo bosniaco, nell'elenco spicca il nome del giovane portiere Piotr Pardel, classe 2005 polacco che fa da vice di Stefanelli nella selezione Under 23 orobica. È lui a prendere momentaneamente il posto dell'infortunato Carnesecchi.
Portieri: Pardel, Sonzogni, Sportiello.
Difensori: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Obric, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca, Sulemana.
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