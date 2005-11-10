Nonostante sia arrivato l’esonero del direttore sportivo Alex Casella in casa Foggia si stringono i tempi per la scelta del nuovo allenatore che dovrà sostituire Gaetano Auteri dopo l’esonero di quest’ultimo. E nelle ultime ore un nome è emerso come candidato forte alla panchina.

Fabio Prosperi in pole per il Foggia

Nei giorni scorsi infatti erano tre in particolare i profili accostati ai Satanelli: Emanuele Troise, Valerio Bertotto e Fabio Prosperi. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com proprio quest’ultimo sarebbe il favorito con il suo entourage che è al lavoro per liberarlo dal legame con la Cavese e permettergli di firmare il contratto con i rossoneri. La fumata bianca potrebbe arrivare già nel pomeriggio.

Pastore verso la poltrona di ds

Per il ruolo di direttore sportivo invece è già stato scelto Ivano Pastore. Per lui manca solo l’ufficializzazione da parte dei pugliesi che potrebbe arrivare anche in contemporanea con la nomina del nuovo allenatore che sarà a questo punto scelto dall’ex dirigente del Catania.