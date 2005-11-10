Cesc Fabregas è il quinto allenatore a vincere almeno quattro delle sue prime cinque partite di Champions League alla guida di un club italiano: Prima di lui, tra gli altri, ci sono stati Lippi e Capello. Le statistiche spesso aiutano a fotografare il momento di una squadra o lo status di un giocatore. In questo caso, certificano soprattutto il rendimento di un allenatore che sembra avere le stimmate di un predestinato che già mastica la materia del settore.

Ma quale rodaggio

Il settore in questione, di fatto, è la Champions. Una competizione di cui sia Fabregas che il Como non sembrano sentire la pressione. Le gesta dei lariani in campionato sono quasi inflazionate, la novità - se così possiamo chiamarla - è l'impatto dello stesso allenatore sulla Champions League che praticamente non ha avuto bisogno di quello che poteva sembrare un lecito rodaggio. Alla prima esperienza assoluta su una panchina europea, il tecnico spagnolo ha trasformato la matricola Como in una macchina da punti: dopo cinque giornate della League Phase, il bilancio parla di quattro vittorie, una sola sconfitta e 12 punti in classifica che valgono il terzo posto. E l'1-0 firmato da Luis Milla contro l'AEK Atene a certificare una maturità che va oltre la semplice sorpresa iniziale.

Media di 2,40 punti a partita

Riprendendo il concetto della vigilia dello stesso tecnico sull'identità di gioco, il Como non è più solo l'ultima delle rivelazioni, ma una squadra che gioca da favorita (e si sente favorita) gestendo la pressione europea. Con 9 gol come contro il Lens, o vincendo di corto muso come con l'AEK. All'esordio assoluto in Europa da allenatore, lo spagnolo viaggia alla spaventosa media di 2,40 punti a partita, in quello che sembra un naturale passaggio di consegne tra il Fabregas che incantava da giocatore, al Fabregas allenatore che sa anche interpretare i momenti delle partite.

Un terreno di caccia dove il Como gioca per restare

Del resto, va ricordato come soltanto pochi giorni fa sia arrivato - per l'ex Arsenal e Barcellona - un secondo posto alla Panchina d'Oro (alle spalle di Chivu), segnale che il suo metodo sta assumendo lo status di realtà consolidata anche tra gli allenatori. Coloro che in teoria (ma anche in pratica) sanno valutare meglio di chiunque altro l'operato di un collega. Nella notte che lancia Fabregas in cima alla classifica della League Phase, intanto, è arrivata un'altra sentenza: questa Champions non è più una competizione da in cui provare a galleggiare senza pretese, ma un terreno di caccia dove il Como gioca per restare.