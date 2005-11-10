È il più costoso acquisto dell'Atalanta di sempre, eppure Jonathan Rowe per ora non ha avuto un grande impatto. Preso in obbligo di riscatto - cifra intorno ai 35 milioni più 5 di bonus - ha raccolto dodici presenze per 605 minuti giocati, ma solo un'azione ha rubato l'occhio.

Decisivo contro l'Inter

Preso per dare un'alternativa sulla sinistra - sostituendo di fatto un Ademola Lookman che aveva salutato con sei mesi di anticipo - solo con l'Inter ha mantenuto le aspettative, andando via sulla sua corsia e centrando per un De Ketelaere che ha stoppato e poi scaraventato in rete per il gol del momentaneo 3-4. La sua permanenza non è in discussione, ma per adesso non ha ancora mostrato le proprie potenzialità. Da rivedere quindi nei prossimi mesi, anche se è possibile che abbia pagato un minimo di ambientamento a Bergamo.

Le sue prime parole

"Sono molto contento di essere arrivato qui. Per questo voglio ringraziare la proprietà, in particolare Luca Percassi, e il direttore Giuntoli per aver fatto sì che questa trattativa potesse andare a buon fine e spero di poter ripagare la fiducia che hanno riposto in me. L'Atalanta è un'ottima società, una famiglia. Credo che questo sia l'ambiente migliore per continuare la mia crescita".

Presenze: 12

Minuti giocati: 605

Gol: 0

Assist: 1