Una vera cooperativa del gol. Il Benevento di Antonio Floro Flores in questo avvio di stagione non ha un vero e proprio bomber da cui dipende, il miglior marcatore è il centrocampista Antonis Siatounis con cinque, ma è capace di mandare in porta più giocatori. Sono infatti ben undici i sanniti che hanno scritto almeno una volta il proprio nome nel tabellino dei marcatori con Marco Tumminello che è stato l’ultimo a farlo nella sfida infrasettimanale contro l’Empoli di ieri.

Tutti i marcatori del Benevento

Detto del centrocampista greco, che guida la classifica, alle sue spalle si trovano due attaccanti come Francesco Salvemini e David Okereke che hanno segnato tre reti a testa, seguiti dall’esterno offensivo Luigi Cherubini e dal mediano Antonio Prisco, mentre a quota uno – oltre all’attaccante scuola Roma – ci sono i terzini Leonardo Sernicola ed Edoardo Pierozzi, il centrocampista Christian Kouan e gli altri attaccanti Guglielmo Mignani e Davide Lamesta.

C’è anche chi ha fatto meglio

Se il Benevento ha agganciato in questa classifica Palermo, SudTirol e Pisa – che però stasera col Modena potrebbe ritoccare la statistica – c’è anche chi in questa stagione ha fatto meglio, nonostante abbia segnato meno reti e si trovi in una posizione di classifica più precaria. Si tratta del Catanzaro che è riuscito a mandare a segno ben tredici giocatori diversi con i centravanti Pietro Iemmello ed Emanuele Pecorino a guidare con tre reti e ben dieci calciatori con solamente un gol all’attivo.