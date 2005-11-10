Niente rientro a Verona per l’Hellas dopo la sconfitta in casa della Virtus Entella nella serata di ieri. La società ha infatti deciso di far proseguire la preparazione della squadra, attesa dallo scontro con l’Empoli ultimo in classifica e in procinto di cambiare ancora allenatore, in Toscana e più precisamente a Tirrenia. Un ritiro di qualche giorno per ritrovare concentrazione, fiducia e risultati e per permettere al tecnico Marco Baroni, confermato nonostante una situazione deficitaria in classifica e un ambiente che sembra scaricarlo (almeno leggendo sui social), di lavorare sulle problematiche emerse in questa prima parte di stagione per trovare i correttivi giusti per voltare pagina e tornare a scalare la classifica.

Lo riferisce Tggialloblù.it.