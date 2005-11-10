Neto domani sera scenderà in campo con la Juventus a quasi dieci anni dalla sua ultima presenza in bianconero, per la partita di Europa League contro i ciprioti dell'Omonia, sfida che vale per la 5^ giornata della Fase Campionato. Lo stesso portiere ha parlato alla vigilia a Sky Sport: "Sono molto contento, ho tanto entusiasmo ed è importantissimo poter scendere di nuovo in campo con questa maglia. Una soddisfazione immensa".

Se la ricorda l'ultima partita con la Juventus?

"Una finale di Coppa Italia, a Roma. C'è un buco nel mezzo a questa storia (ride, ndr)".

Come lo vede il gruppo bianconero di oggi?

"Le sensazioni sono molto positive, vedo un ambiente sano e in cui c'è tanta disponibilità dei ragazzi. Certe squadre non hanno bisogno di parlare degli obiettivi per cui lotta: sappiamo la realtà e cosa dobbiamo fare".

Cosa le chiede Spalletti in particolare?

"Di dare una mano, senza andare oltre o voler strafare. Cercherò di fare ciò che posso per aiutare, spero di riuscirci".

Sentite il rischio di poter sottovalutare l'Omonia?

"Nel calcio dobbiamo essere umili, nei tempi di oggi tutte le squadre sono forti. Scenderemo in campo senza guardarci intorno, facendo quel che dobbiamo".

L'Europa League per voi cosa significa?

"Per noi è un obiettivo importantissimo".