Beto: "Pellegrino? Felice che la Fiorentina abbia una coppia di attaccanti come la nostra"

"La mia avventura sta andando molto bene, sono felice di essere qui a Firenze, con questi giocatori pieni di qualità. Mi piace tantissimo anche il Viola Park". Parla così l'attaccante Beto, uno dei nuovi arrivati in casa Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport.

Quanto e come sei cambiato rispetto all'Udinese? "Sono cambiato, a Udine non avevo molta esperienza. Adesso ne ho un po' di più, sono più tranquillo e determinato nel fare le cose, mi sento bene".

Che campionato hai ritrovato? "Una Serie A più difficile, più aperta, con più gol. Prima era molto più tattica, ora tutte le squadre vogliono vincere e la Serie A sta tornando nuovamente bellissima".

Ti manca il gol? "Sono un attaccate e quindi penso sempre al gol, del resto abbiamo bisogno di gol e di vincere. In molti mi dicono "Ti ho preso al Fanta, mi raccomando…". Penso che il gol arriverà con il lavoro e la voglia".

La concorrenza con Pellegrino? "Mi sta piacendo molto come la squadra sta evolvendo. Stiamo diventando squadra vera, sono contentissimo. Pellegrino? Felice per lui, mi ha accolto molto bene, ascolta molto, proviamo ad imparare l'uno dall'altro, lui ha caratteristiche diverse dalle mie, merita questi gol e queste stagioni che sta facendo. Io ovviamente non voglio stare indietro e voglio fare gol per aiutare la squadra, ma sono contento che la Fiorentina abbia questa coppia di attaccanti".

Primo gol alla Beto? Come te lo immagini? "Voglio solamente fare gol, alla Beto o non alla Beto, è uguale. Il sogno di giocare in Champions? E' un obiettivo di tutti i giocatori, sono arrivato in una squadra che ha molta possibilità di giocarci. Non so se in questa stagione o dalla prossima, ma Fiorentina deve stare lì nel top".