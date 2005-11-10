Il difensore della Carrarese Lorenzo Romani ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro l'Entella: "Sono felice di essere tornato in campo ma ancor di più della vittoria della squadra, sudata ma meritata. Io, comunque, mi sono sempre allenato con la consapevolezza che sarebbe arrivato il mio momento e con la volontà di essere sempre pronto, in qualsiasi momento, per i miei compagni qualora avessero avuto bisogno di me.

Con il mister lavoriamo bene durante tutte le settimane e piano piano stiamo trovando una nostra identità, la strada intrapresa è quella giusta e anche i risultati lo dimostrano.

Abbiamo preparato bene questa gara e siamo felici di questi tre punti davvero importanti per il nostro campionato.

Dal punto di vista tattico lo scarico su Abiuso è stato studiato , era una delle strategie previste nel piano gara, su cui abbiamo punto e che sono riuscite come previsto".