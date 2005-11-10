Una bicicletta di Orsonaldo trascina il Bologna a Lecce: 0-1 dopo 45 minuti, Ilic infortunato

Il Bologna chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Lecce al Via del Mare. A decidere finora il confronto è Riccardo Orsolini, a segno al 17' con una pregevole bicicletta volante. I rossoblù hanno avuto anche altre occasioni per rendersi pericolosi, mentre i salentini hanno provato a rispondere cercando (invano) spazi nella metà campo avversaria

Che acrobazia di Orsonaldo!

L'avvio è subito vivace. Al 1' il Bologna costruisce una grande occasione con Piccoli, bravo a lavorare il pallone spalle alla porta e a favorire l'inserimento di Cambiaghi, impreciso però al momento della conclusione. I padroni di casa provano a mantenere il controllo del gioco, ma al 14' il Bologna si fa vedere con Orsolini, che serve un pallone interessante per Piccoli, senza trovare la finalizzazione del compagno. Il gol è nell'aria e, proprio tre minuti più tardi, arriva il meritato vantaggio rossoblù: Orsolini infila in rete una spettacolare bicicletta su suggerimento morbido dalla sinistra di Cambiaghi.

Falcone salva il Lecce, problemi per Ilic

Nella seconda parte del primo tempo il Bologna cerca più volte il raddoppio. Al 26' ancora Piccoli protegge bene il pallone e allarga per Zortea, che calcia trovando la presa bassa di Falcone. Il Lecce prova dal canto suo a reagire, ma fatica a costruire pericoli per la difesa guidata dal nuovo acquisto felsineo Darmian, al debutto immediato visto l'infortunio di Theate. Al 34', intanto, Ilic accusa un problema fisico e lascia anzitempo il campo a Ngom nella mediana giallorossa. Si va così al riposo con il Bologna avanti 1-0.