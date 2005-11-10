All'Olimpico si rivede Immobile: "Emozionante tornare a casa. Questa Lazio non mi ha sorpreso"

Ciro Immobile è presente allo Stadio Olimpico per assistere alla partita tra Lazio e Monza, e ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio per ricordare il suo glorioso passato in biancoceleste:

"È sempre emozionante tornare a casa, rivedere tutto lo stadio bardato dai colori biancocelesti è sempre emozionante. Mio figlio me lo chiedeva da un po' che voleva che lo potassi a vedere una partita e oggi ce l'abbiamo fatta. Sorpreso dalla Lazio? Questa squadra è stata costruita bene quindi non sono sorpreso, è una squadra che gioca bene ed è allenata bene quindi diciamo che e stato un inizio sorprendente un po' per tutti ma io me lo aspettavo".

Su Zaccagni

"Mattia l'ho visto in settimana. Lui sta raggiungendo grandi traguardi con questa maglia e gli auguro sempre il meglio. Sta portando avanti questo progetto di capitano dopo il mio addio con grande rispetto e onore per la maglia quindi questo sicuramente mi fa piacere. Mi rivedo le mie vecchie partite per mio figlio perché ogni tanto lo sento che vede i miei video e quindi mi ci avvicino. Non sempre ma ogni tanto mi avvicino".

Sull'incarico in FIGC come capodelegazione dell'U16

"Sono contento, è una bella cosa e sono entusiasta di questo progetto, lo porto avanti con tanto impegno. Adesso abbiamo a fine mese un impegno importante, un torneo in Francia, e sono emozionato perché lavorare con i giovani e ripartire da capo è bello quindi andiamo avanti".