Goglichidze riapre Lazio-Monza: brianzoli a segno a inizio ripresa, 2-1 all'Olimpico
autore
Ivan Cardia
Ivan Cardia
Oggi alle 16:11Serie A
autore Ivan Cardia
11.10.2026 16:11Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Monza inizia alla grande il secondo tempo e riapre la partita con la Lazio. È Saba Goglichidze a firmare la rete del 2-1 in casa della Lazio nei primi minuti della ripresa.
La rete che riapre la contesa arriva su calcio d’angolo: sulla battuta di Birindelli, Dany Mota anticipa di testa Frattesi e prolunga. Il più lesto è il difensore georgiano, subentrato nel primo tempo a Ngonge dopo l’espulsione di Lucchesi, nulla da fare per Mandas.
Altre notizie Serie A
Oggi
17:37 Serie A
Monza, Juric: "Primo tempo pessimo, non mi è piaciuto nulla. Mandas fenomenale, peccato"
17:33 Serie A
Milan, Amorim: "Difesa a 3 o 4? I giocatori sono gli stessi. Ramos? Non sono preoccupato"
17:30 Serie A
Monza, Juric: "Tutti gli elementi su cui abbiamo lavorato non si son visti. Primo tempo bruttissimo"
17:26 Serie A
Sassuolo-Milan, crash test per Aquilani: "È l'occasione per capire a che livello siamo"