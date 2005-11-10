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Che ingenuità di Pessina: non si accorge di Fatah, che incorna l'1-1 in Lecce-Bologna al 65'

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 16:29Serie A
11.10.2026 16:29Serie A
Fonti preferite
Pareggio dei salentini al Via del Mare dopo 65 minuti di gioco: decisivo l'errore del portiere rossoblù, di cui ha approfittato lo svedese.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il Lecce riacciuffa il Bologna al Via del Mare. Grave ingenuità di Matteo Pessina, che non si accorge della presenza di Amar Fatah su un innocuo cross dalla trequarti e si lascia anticipare di testa dall'avversario quasi al limite dell'area. 1-1 e grande festa dei salentini per il pari al 65'.

Segui qui il live di TMW di Lecce-Bologna

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