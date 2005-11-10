Che ingenuità di Pessina: non si accorge di Fatah, che incorna l'1-1 in Lecce-Bologna al 65'
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:29Serie A
autore Giacomo Iacobellis
11.10.2026 16:29Serie A
Pareggio dei salentini al Via del Mare dopo 65 minuti di gioco: decisivo l'errore del portiere rossoblù, di cui ha approfittato lo svedese.
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Il Lecce riacciuffa il Bologna al Via del Mare. Grave ingenuità di Matteo Pessina, che non si accorge della presenza di Amar Fatah su un innocuo cross dalla trequarti e si lascia anticipare di testa dall'avversario quasi al limite dell'area. 1-1 e grande festa dei salentini per il pari al 65'.
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