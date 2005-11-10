Roma, Gasperini su Gollini: "Era stato polemico in passato, ma so che è un buon portiere"

L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida pareggiata per 0-0 contro il Como, allo stadio Sinigaglia. Ecco le sue parole.

Avete mostrato resilienza, facendo la partita difensiva che dovevate fare dopo il rosso.

"Lo abbiamo fatto con lucidità e attenzione contro una squadra in fiducia, l'anno scorso in dieci nella situazione abbiamo subito. Non era facile, nel resto della partita abbiamo fatto bene".

Sul rosso a Malen?

"Se torniamo a fermare i fotogrammi, ci sta tutta. Ma per fortuna siamo usciti da quell'era che ha stravolto il gioco del calcio. A fotogrammo fermo Malen deve uscire, se torniamo agli altri anni. Non era una situazione in cui ha cercato un gioco violento".

Gollini titolare?

"Era un ragazzo che stava facendo molto bene, è stato anche convocato come terzo in nazionale. Ai ragazzi poi succede di prendere un po' di presunzione e non hanno più tanta voglia di imparare e fare. Io ho preso altre strade e lui era stato un po' polemico. L'ho ritrovato a Roma dopo diversi anni, ma ho sempre saputo che fosse un buon portiere".