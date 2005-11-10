Avellino, bloccata la vendita dei biglietti per Cesena. Pesano gli scontri di venerdì
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 16:19Serie B
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11.10.2026 16:19Serie B
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Gli scontri avvenuti all'esterno dello Stadio Partenio-Lombardi prima della sfida contro la Sampdoria potrebbero costare cari alla tifoseria dell'Avellino. Dopo che l'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni sportive aveva suggerito di aprire la vendita dei biglietti per Cesena solo ai possessori della tessera del tifoso biancoverde, adesso - di concerto con la questure di Forlì-Cesena - ha deciso di bloccare la vendita del settore ospiti in attesa di accertare responsabilità negli scontri suddetti.
Come riporta Tuttoavellino.it si potrebbe andare verso la sola apertura del settore locale con divieto di vendita ai residenti in Regione Campania e blocco del settore ospiti.
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