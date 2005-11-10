Inter, contatti per Jeltsch. Tedesco emergente, Klopp lo ha chiamato in Nazionale
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Gaetano Mocciaro
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06.10.2026 11:30Serie A
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Secondo quanto riportato da Sky Sport CH, l'Inter sarebbe sulle tracce di Finn Jeltsch, difensore dello Stoccarda. Secondo l'emittente i nerazzurri e il Barcellona si sono messi in contatto con gli agenti del giocatore, per capire se ci sono gli estremi per intavolare una trattativa.
Talento emergente, Klopp lo ha già chiamato in Nazionale
Allo stato delle cose, Jeltsch vuole rimanere allo Stoccarda fino al termine della stagione. Il suo contratto scade nel 2030 e la sua valutazione attuale è stimata attorno ai 35 milioni di euro ma è destinata a salire. 20 anni, il giocatore è stato convocato da Jurgen Klopp per queste due settimane di Nations League. Tuttavia il nuovo commissario tecnico lo ha lasciato in panchina per tutti e 90' sia contro la Serbia che contro la Grecia.
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