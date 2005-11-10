Inter su Jeltsch? Sul difensore finalista del Golden Boy 2026 piombano tutte le big europee

L'Inter in vista dell'estate 2027 quasi sicuramente cercherà di aggiungere alla batteria di difensori centrali un nuovo elemento, al netto di possibili cessioni oggi non preventivabili.

Finn Jeltsch è il primo nome nell'agenda di Baccin

Il ds Baccin sta ovviamente analizzando vai profili - come per esempio quello del 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace, in scadenza nel giugno 2027 - così come continua a piacere quel Giovanni Leoni che proprio Chivu ha valorizzato a Parma. Oggi, però, secondo Tuttosport c’è un nome più avanti degli altri: il 20enne tedesco Finn Jeltsch dello Stoccarda, fra i 25 finalisti del Golden Boy 2026.

La concorrenza è deluxe

Classe 2006, 188 cm di piede destro, Jeltsch è cresciuto nel Norimberga e nel gennaio 2025 è passato per 9,5 milioni allo Stoccarda, con cui ha firmato fino al 2030. Dopo aver fatto parte di tutte le selezioni giovanili tedesche, ha ottenuto la prima chiamata nella nazionale maggiore da parte di Klopp (pur senza debuttare). Per quanto riguarda l'Inter, attenzione alla concorrenza del Barcellona, senza contare il Bayern Monaco. Ed è di ieri la notizia del possibile inserimento anche del Real Madrid. Il prezzo per il calciatore ad oggi è fissato sui 35-40 milioni.