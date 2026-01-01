Doveri promosso: per la Gazzetta il braccio di Ricci è considerato in dinamica non punibile
La Gazzetta dello Sport giudica come sufficiente la prova di Daniele Doveri e della sua squadra arbitrale dopo il Derby di Milano vinto dai rossoneri di Allegri. Questo il commento della rosa:
"Al 20’ e al 31’, decide di non ammonire Estupinan e Zielinski: metro ok. Al 20’ st, Bastoni da giallo su Rabiot: giusto. Al 30’ manca un giallo a Bonny: strisciata sul collo del piede di Estupinan. Al 46’ st, De Winter-Esposito: nulla da punire. Al 47’, palla in rete (ma colpita di braccio da Carlos Augusto): Doveri, però, aveva fischiato prima per le “sportellate” in area. Al 48’ Ricci, in area-Milan, colpisce la palla col braccio ritenuto in ritrazione.
DOVERI (Arbitro)
Primo tempo ok (anche nella scarpata fortuita di Barella a Saelemaekers). Ripresa più complicata: il braccio di Ricci è considerato in dinamica non punibile. BACCINI 6, BERTI 6. GLI ARBITRI 6".
