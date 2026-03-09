Juventus, dal riscatto di Boga al rinnovo di K. Thuram: l'agente è lo stesso, le cifre
La Juventus si gode una vittoria rotonda contro il Pisa (4-0) che permette di approfittare del passo falso della Roma a Genova. Fra i giocatori che sono andati a segno c'è anche Jeremie Boga, sul quale ormai sembrano esserci pochi dubbi sul riscatto. Due gol e un assist per lui fino a qui in pochi spezzoni di gara, così i 4,8 milioni che servono per riscattarlo sembrano un buon affare da portare a termine.
La stessa agenzia che segue l'ex Chelsea, la Sport Cover di N'Diaye, rappresenta anche Khephren Thuram, per il quale c'è in ballo il discorso per il rinnovo del contratto. Come riporta Tuttosport i primi dialoghi sono già stati impostati nelle scorse settimane, per prolungare il rapporto fino al 30 giugno 2030.
Lo stipendio, scrive il quotidiano, passerebbe dagli attuali 2,4 milioni di euro a stagione a 3,8/4 milioni l'anno. Insomma, un giusto riconoscimento per la crescita avuta a Torino dal centrocampista francese. Ed anche un modo per allontanare certe sirene di mercato, con diversi club in particolare della Premier League inglese accostati al figlio d'arte della Juventus, dall'Aston Villa al Liverpool, fino al Manchester United. L'intento del club però è chiaro, sia per Boga che per Thuram.
