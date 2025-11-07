Ufficiale Colpo del Southampton tra gli svincolati: dopo 3 anni torna Oriol Romeu

Il Southampton ha annunciato il ritorno del centrocampista Oriol Romeu, che ha firmato un contratto con il club inglese fino al termine della stagione.

Il 34enne catalano torna a vestire la maglia dei Saints dieci anni dopo il suo primo arrivo al St Mary’s, dove ha collezionato 256 presenze in un periodo di grande successo durato sette anni. Pilastro del centrocampo, Romeu fu protagonista della storica stagione 2016, quando i Saints ottennero il miglior piazzamento di sempre in Premier League e la qualificazione alla fase a gironi di Europa League. L’anno seguente contribuì al cammino fino alla finale di EFL Cup, conquistando anche il premio di Giocatore dell’Anno.

Dopo aver lasciato il club nel 2022 per tornare in Spagna al Girona, il mediano si è guadagnato la chiamata del Barcellona, con cui ha disputato 37 partite nella scorsa stagione prima di salutare il Camp Nou. Ora torna a Staplewood per mettere la sua esperienza e la sua leadership al servizio della squadra nella corsa in Championship. "Sono davvero felice ed entusiasta - ha dichiarato Romeu -. Mi sento fortunato a essere tornato e voglio ripagare l’affetto dei tifosi con impegno, professionalità e rispetto. Questo club ha avuto un impatto profondo su di me: mi ha fatto crescere come giocatore e come uomo. Tornare qui, dove mi sento a casa, è qualcosa di speciale".

Il direttore tecnico Johannes Spors ha aggiunto: "Ori ha un legame unico con il Southampton e porterà una grande dose di esperienza e mentalità vincente, fondamentale per la cultura che vogliamo costruire nel gruppo".