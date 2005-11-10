Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Boban al veleno sul Milan. Ma ha detto cose giuste? Sì, con una precisazione

Antonello Gioia
autore
Antonello Gioia
Oggi alle 07:30Serie A
06.10.2026 07:30Serie A
Fonti preferite
La maxi-sosta - che sta per terminare, in tanti ringrazieranno - ha regalato qualche polemica in casa Milan: le parole di Boban.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La maxi-sosta - che sta per terminare, in tanti ringrazieranno - ha regalato qualche polemica in casa Milan. Il merito (o la causa) è di Zvonimir Boban, ex dirigente rossonero e attuale presidente della Dinamo Zagabria. Due le occasioni di discussione.

BOBAN: "QUESTO NON È IL MILAN"

La prima è stata al Festival di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport, durante il quale il croato ci è andato giù pesante con la proprietà rossonera: "Ci siamo adattati al non avere ambizione. Allora questo non è il Milan. Se l'ambizione del Milan è solo quella di andare in Champions League, allora non abbiamo capito nulla. Nulla ha più senso. Vale per noi come per la Juventus o per l'Inter. Quasi il Napoli ha forse maggior coscienza e ambizione di vincere o di dover vincere rispetto a noi. Se soffro a vedere il Milan ridotto così? Con tutto il rispetto, e io amo profondamente Napoli, ma il Milan è il Milan"..

BOBAN: "NON HO CAPITO COSA AVREI DETTO DI SPECIALE"

La seconda è stata ieri, ospite sulle frequente di Rai Radio1: "Non ho capito cosa avrei detto di così speciale sul Milan al Festival di Trento. Ho detto che il Milan dovrebbe ambire a vincere, eppure leggo di 'veleno di Boban'. Non capisco quanto sia cambiata l'idea di cosa dovrebbero essere il Milan e i suoi tifosi: non possiamo essere mediocri. Se si accetta che l'ambizione massima sia ogni anno la qualificazione in Champions, allora non ho capito nulla di quello che mi hanno insegnato in Italia e di ciò che mi ha trasmesso mio padre guardando Rivera e sperando che io un giorno potessi ripetere da calciatore ciò che faceva lui. Per adesso il Milan tiene duro, anche se il gioco non sembra promettere grandi cose. Questo sistema 3-5-2, che diventa un 5-2-3 o un 3-4-3, alla fine si trasforma in una difesa a cinque con i giocatori sulle fasce che si massacrano: è un po' illogico. Se Amorim riuscirà, con il buon spirito che ha portato, ad andare fino in fondo in Europa League pur con una rosa non profonda, saremo tutti felici. Io ne dubito, come ne dubita gran parte dell'Italia calcistica che analizza la situazione con più profondità e qualità. Se Amorim mi convince? È ancora presto. Come ho detto, non amo il gioco a tre dietro: le corse diventano lunghe e faticose, le distanze si spaccano e i collegamenti diventano difficili da mantenere nei 90 minuti. Serve grande capacità nei cambi per mantenere la qualità sui fluidificanti, sui terzini e a centrocampo. Col Lecce è andata meglio rispetto alle partite in cui il Milan ha subito tanto, ma siamo solo all'inizio del processo. Anche se ogni partita sembra portarsi dietro anni di discussioni - dato il mondo in cui viviamo, dove si parla e si legge tantissimo -, bisogna lasciargli tempo. Deve convincere con i risultati tutti noi, ed è normale che gli serva continuità e tempo per lavorare".

UNA CONSIDERAZIONE

Al di là del possibile conflitto di interessi (Boban aveva intentato una causa legale contro il Milan per il licenziamento ai tempi di Elliott, proprietà precedente a quella attuale), è chiaro che Boban non abbia tutti i torti nel segnalare che l'obiettivo principale del club rossonero non possa essere il quarto posto. Ma ciò non toglie che bisogna essere sempre realisti con quello che si ha a disposizione e, soprattutto, considerando che tante cose sono cambiate anche in società da giugno, dare tempo a Cardinale di mostrare gli effetti del suo lavoro. Come quello che si deve dare ad Amorim.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lo strano caso del Tropical Coriano: ha più nazionali di 15 squadre di Serie A
Immagine news 2
Panchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine news 3
Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio
Immagine news 4
L'Italia Under 21 è una squadra di Serie A. E qualificarsi dovrebbe essere la normalità

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:51 Serie A
Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine news 2
08:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWPanchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine news 3
08:40 Serie A
Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine news 4
08:35 Serie A
Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine news 5
08:30 Serie A
Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Immagine news 6
08:24 Serie A
Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio
Immagine news 7
08:15 Serie A
Genoa, è toto-ds: scatto Giovanni Rossi, è in vantaggio su Daniele Pradè
Immagine news 8
08:10 Serie A
Monza, il ds Obiang: "Si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Difeso dalla Serie A e dalla stampa, osteggiato dalla politica: per Malagò pronta la soluzione all'italiana. Mancini fuori da ogni diatriba. Nations League un problema, non la maxi-sosta
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò commissariato da… Malagò. La soluzione all’italiana: entro il 6 gennaio elezioni, che farà la A?
Immagine top news n.1 L'Italia cala il tris e mette al sicuro Mancini: "A novembre ci giocheremo il 1° posto"
Immagine top news n.2 Conte e il club che ha perso di vista la propria storia: parte il toto futuro per il tecnico più ambito
Immagine top news n.3 Malagò commissario di se stesso: la svolta per portare la FIGC fuori dal caos
Immagine top news n.4 C'è una nuova Italia a cui aggrapparsi! Turchia battuta di nuovo, finisce 3-1
Immagine top news n.5 L'Italia Under 21 è qualificata all'Europeo. Polonia annientata: 6-2 il finale a Pescara
Immagine top news n.6 Commissariamento FIGC? Comunicato Lega Serie A: "Sarebbe inopportuno. Completo supporto a Malagò"
Immagine top news n.7 Inacio Pià: "Spero in qualche minuto stasera: Samuele ti crea la giocata, alla Rodrygo"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.2 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.4 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa tra conferme e risposte. Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Serie A
Immagine box news Serie A Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine box news Serie A Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine box news Serie A Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Immagine box news Serie A Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio
Immagine box news Serie A Genoa, è toto-ds: scatto Giovanni Rossi, è in vantaggio su Daniele Pradè
Immagine box news Serie A Monza, il ds Obiang: "Si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli
Immagine box news Serie B Avellino, per la Sampdoria Nesta ritrova Palmiero ma perde Di Maggio
Immagine box news Serie B Palermo, nuovo 'Renzo Barbera': il Comune chiede di chiarire i conti dell'opera
Immagine box news Serie B Empoli, verso il Palermo: Curto ci sarà. Dubbi su Magnino. Quattro gli infortunati
Immagine box news Serie B 'Premio Gentleman - Piermario Morosini': tre le nomination per la Serie B
Immagine box news Serie B Arezzo, lavori al 'Città di Arezzo': via libera alla demolizione della Maratona
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: la Folgore esonera Belmonte e sceglie Guidi
Immagine box news Serie C Reggiana, Crisetig: "Ottima partita, spiace non aver portato a casa nemmeno un punto"
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 8 giornate: Spezia leader per punti e vittorie
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il primo ko: "Sconfitta utile per tornare con i piedi per terra"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano: “Battuto un avversario tosto. Classifica? Ne riparliamo ad aprile”
Immagine box news Serie C Union Brescia, il derby col Lecco costa caro due volte. Zennaro fuori almeno 3 settimane
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, via ai lavori per la Bielorussia. Bartoli out: arriva Giordano
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni