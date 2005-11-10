Kike Perez si è caricato sulle spalle il Venezia e il suo attacco. La rete inflitta all'Udinese (2-1) ha permesso ai ragazzi di Davide Nicola di abbandonare il 'fanalino di coda' e di portarsi a due punti dalla salvezza. "Credo che sia il gol più importante che ho segnato. Non solo per com'è stato, ma per la rilevanza che ha. Siamo in un momento complicato e ci ha dato la vittoria", ha dichiarato in un'intervista a MARCA, dopo aver esaminato i 15 gol che ha realizzato in carriera tra Rayo Vallecano, Elche, Valladolid e appunto il club lagunare.

Quanto pesava

Il centrocampista spagnolo ha finito la partita sull'orlo delle lacrime: "È stato un insieme di emozioni. Quando ti giochi così tanto e vedi che le cose sono andate bene, la gioia è immensa. Non solo per aver partecipato al primo gol e aver fatto il secondo, ma perché la vittoria ci permette di fare un passettino in più verso l'avanti. Alla fine è questo ciò che porto davvero con me di quel bel giorno", ha detto il 29enne.

Perché restare

Arrivato nel mercato invernale 2025, Kike Perez ha vissuto sulla propria pelle la retrocessione del Venezia, scommettendo su un anno di Serie B per la promozione raggiunta la scorsa stagione con 3 gol e 8 assist in 35 partite. "Sono rimasto per il progetto e perché ero felice. Da quando sono arrivato, il club è migliorato ed è cresciuto a dismisura", ha sottolineato lo spagnolo. "La stagione passata ho vissuto uno dei migliori anni della mia vita per quanto mi sono divertito, per aver vinto il campionato e, soprattutto, per essere salito in Serie A. Ho trovato il mio posto qui, in questa città così bella. Non mi sono mai sentito così importante come lo sono adesso".

L'onestà

La sfida ora è fare in modo che il Venezia si salvi. Adesso si trova in penultima posizione a 6 punti, a due lunghezze dal Sassuolo appena rilevato da D'Aversa dopo la cacciata di Aquilani. Ma anche gli arancio-nero-verdi hanno dovuto cambiare guida in panchina, oggi con Davide Nicola al comando. "Avevamo bisogno di adattarci il più velocemente possibile perché la Serie A è molto più esigente della Serie B. Competiamo contro alcune delle migliori squadre del mondo e questo si nota. Anche se alcuni di noi avevano già esperienza nella categoria e questo attenua il salto, ci è costato un po'", ha confidato Kike Perez.

Sguardo oltre

Ma la vittoria contro l'Udinese dopo tre sconfitte di fila non è stata solamente una bocca d'ossigeno. "Non siamo più ultimi. A poco a poco si sta vedendo il miglioramento del club: stiamo competendo bene e credo che meritassimo di avere più punti di quelli che abbiamo", ha spiegato il centrocampista spagnolo. Ora in squadra, con Nicola, si guarda al futuro con ottimismo: "Manca ancora molto, un mondo. Siamo nella prima parte della stagione e dobbiamo essere consapevoli della situazione in cui ci troviamo. A partire da lì, con lavoro quotidiano e con voglia, ma soprattutto con fame. Sicuramente così raggiungeremo l'obiettivo".