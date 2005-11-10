L'Inter vuole prolungare il contratto di Hakan Calhanoglu, considerato uno degli inamovibili della squadra di Cristian Chivu. Il centrocampista turco, attualmente legato al club nerazzurro fino a giugno 2027, continua a essere un riferimento per la costruzione del gioco e la società sta intensificando i contatti per raggiungere un'intesa. Come riportato da Il Giorno, i colloqui con l'entourage del giocatore sono diventati più frequenti e l'obiettivo condiviso sarebbe quello di chiudere l'accordo entro la fine dell'anno. La trattativa deve però fare i conti con le nuove direttive economiche di Oaktree, che punta a contenere la componente fissa degli ingaggi, dando maggiore spazio ai bonus legati al rendimento e ai risultati. Un aspetto che potrebbe rendere il confronto meno semplice, nonostante la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme.

Okaktree non cede sull'ingaggio

Il prolungamento del regista turco rappresenta una delle priorità della dirigenza nerazzurra. Arrivato a Milano nel 2021, Calhanoglu si è progressivamente affermato come un elemento fondamentale negli equilibri della squadra. Anche il giocatore sarebbe intenzionato a restare all'Inter, malgrado l'interesse di altri club. Il principale ostacolo riguarda le cifre del nuovo accordo. Attualmente il centrocampista percepisce 6,5 milioni di euro a stagione, mentre la politica di Oaktree prevede una riduzione della parte fissa dello stipendio, compensata da bonus individuali e di squadra. Calhanoglu sarebbe disponibile a prendere in considerazione questa formula, a patto che il valore complessivo dell'offerta sia ritenuto soddisfacente. Le prossime settimane saranno quindi importanti per avvicinare le posizioni e provare a raggiungere la firma entro dicembre.

Calhanoglu intanto in campo contro l'Atalanta

Nel frattempo, il turco continua a essere centrale anche sul piano tecnico. In vista della trasferta contro l'Atalanta, Chivu dovrebbe affidargli ancora una volta le chiavi del centrocampo, soprattutto alla luce delle incertezze sulle condizioni di Piotr Zielinski. Il polacco ha accusato un problema al piede durante gli impegni con la Nazionale e ha svolto una seduta differenziata. Il successivo ritorno in gruppo rappresenta un segnale positivo, ma le sue condizioni fisiche non hanno ancora sciolto tutti i dubbi sulla disponibilità per la partita di Bergamo. Uno scenario che rafforza ulteriormente il ruolo di Calhanoglu, chiamato a garantire qualità, equilibrio e gestione dei tempi di gioco nella regia nerazzurra.