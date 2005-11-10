Inutile girarci intorno. Classifica alla mano, quella di San Siro fra Milan e Frosinone è un match di crtello per la Serie A. Non fosse altro che si affrontano la quarta e la sesta forza del campionato, due squadre attualmente in posizioni europee. D’accordo a inizio campionato nessuno l’avrebbe neppure sognato, eppure il campo questo sta raccontando, con i ciociari che avranno voglia di continuare a stupire pur senza alzare i toni.

Alvini predica calma

Il tecnio Massimiliano Alvini nei giorni scorsi ai nostri microfoni ha scelto la diplomazia per parlare della sfida di San Siro: “Una sfida che andiamo a giocare contro una grande squadra. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre idee e identità. Andare a San Siro in questa posizione di classifica è gratificante, sì, però dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno”. Aggiungendo poi qua e là, non solo il tecnico, come l’obiettivo dichiaato di questo Frosinone sia e resti la salvezza tranquilla.

Cosa succederebbe in caso di vittoria a San Siro?

E chi può dirlo… Di certo, il Frosinone salirebbe a 23 punti. Chissà, magari potrebbe pure agganciare quel Como osannato da tutti, nel caso in cui gli uomini di Fabregas non dovessero vincere a Cagliari. Intanto partiamo comunque dai dati di fatto: lo scorso anno, per salvarsi, sarebbero bastati 35 punti. Vincendo il Frosinone salirebbe come detto a 23. A soli 12 punti dalla quota salvezza dellos corso anno. Il tutto con ancora 26 giornate da giocare. Capite da soli la portata dell’avvio di campionato di Calò e compagni. La squadra andrà a San Siro con la testa sgombra e l’entusiasmo che una situazione del genere si porta dietro e chissà cosa dirà il campo…