Svolta sul fronte giudiziario nell'inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto con cui la Procura di Milano aveva disposto, alla fine dello scorso aprile, il sequestro del cellulare di Christian Malangone, direttore generale del Comune e stretto collaboratore del sindaco Giuseppe Sala. Come riportato dal Corriere della Sera, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla difesa del dirigente, ribaltando la precedente decisione del Tribunale del Riesame, che durante l'estate aveva confermato la legittimità del provvedimento. La Cassazione ha inoltre disposto l'immediata restituzione del dispositivo, senza che ne vengano trattenute copie.

San Siro, annullato il sequestro del cellulare di Malangone

L'indagine della Procura di Milano riguarda le ipotesi di rivelazione di segreti e turbativa d'asta nell'ambito della procedura che ha portato alla cessione dello stadio alle due società milanesi. Tra le persone indagate figura proprio Malangone, al quale gli inquirenti avevano sequestrato il telefono alla fine di aprile. Il dirigente aveva rifiutato di fornire le password necessarie per accedere ai contenuti del dispositivo, rimasto quindi non consultabile dagli investigatori. Il Tribunale del Riesame aveva inizialmente confermato il provvedimento, ritenendo sufficientemente circoscritti i criteri di ricerca stabiliti dalla Procura e non indiscriminata l'acquisizione dei dati. La Cassazione ha invece annullato il decreto senza rinviare la questione a un nuovo esame. Una decisione che rappresenta un risultato importante per la difesa, intervenendo su uno degli strumenti utilizzati dagli inquirenti nel corso dell'indagine.

Il legale di Malangone: "Una vittoria netta, senza possibilità di replica"

Soddisfazione da parte dell'avvocato Domenico Aiello, che assiste il direttore generale del Comune di Milano. "È una vittoria netta, senza possibilità di replica: la Corte di Cassazione ha detto NO!", ha dichiarato il legale all'ANSA. La difesa aveva contestato fin dall'inizio la legittimità del sequestro, richiamando anche i rischi legati all'accesso a un'ampia quantità di informazioni personali e comunicazioni private. Aiello ha sottolineato inoltre l'importanza dei principi costituzionali della presunzione di innocenza, del diritto di difesa e della proporzionalità degli strumenti investigativi rispetto alle libertà individuali.

Inter e Milan, l'inchiesta sulla vendita dello stadio resta aperta

La pronuncia della Cassazione riguarda specificamente il sequestro del telefono di Malangone e non determina la chiusura dell'intera inchiesta sulla vendita di San Siro. Il procedimento relativo alle ipotesi di reato contestate dalla Procura prosegue quindi indipendentemente da questa decisione. Restano da conoscere le motivazioni della Suprema Corte, che chiariranno nel dettaglio le ragioni giuridiche alla base dell'annullamento. Per Inter e Milan, la vicenda giudiziaria continua dunque a rappresentare un capitolo da seguire con attenzione nel percorso legato alla cessione dello stadio e al futuro dell'impianto milanese.